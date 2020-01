ASSE Mercato : Pierre Ménès dévoile le plan secret de Claude Puel

Réagissant au match remporté par l’ ASSE sur le Nîmes Olympique (2-1) en Ligue 1, Pierre Ménès a levé le voile sur la gestion du mercato par Claude Puel.

Le constat de Pierre Ménès sur la gestion du mercato par Claude Puel.

L’ ASSE a mis fin à sa série de 4 matchs sans victoire en Ligue 1, grâce à un doublé de Wahbi Khazri face au Nîmes Olympique. C’était samedi soir, au stade Geoffroy Guichard, lors de la 21e journée du championnat. Dans son commentaire sur le précieux succès de l’AS Saint-Étienne, Pierre Ménès a fait une révélation sur le plan secret de Claude Puel, concernant le mercato.

« Pas certain que ce match rassure Puel, qui donne l’impression de gérer la saison en cours comme il peut, avant de poser son empreinte sur le mercato estival », a fait remarquer le consultant de Canal+, sur son blog.

Notons que l' ASSE a recruté, cet hiver, un attaquant inconnu, Kleyveens Hérelle. Il est en provenance de l'US Avranches en National. Mais il a intégré, dans un premier temps, le groupe des Verts en National 2. Sinon, toujours aucun renfort pour Claude Puel, dans ce mois de janvier. Cela, à quatre jours de la fermeture du marché des transferts de l'hiver.

Le Nîmes Olympique n'y arrive toujours pas face à l' ASSE

Pour revenir au chroniqueur, il avait livré son analyse sur l’opposition entre les Stéphanois et les Nîmois. « L’AS Saint-Étienne semblait parti pour une promenade de santé face à Nîmes après le doublé de Wahbi Khazri (3e et 34e), mais les Gardois ont d’abord réduit l’écart, juste avant la pause, par Zinedine Ferhat (45e) et auraient pu égaliser si le but de Loïc Landre n’avait pas été refusé d’extrême justesse par le VAR », avait-il commenté.

Finalement, le NO n’est toujours pas parvenu à battre l’ ASSE. Et cela dure depuis 1975, soit 45 ans. « Pour les Crocos, cela devient évidemment très problématique… », a soufflé Pierre Ménès.