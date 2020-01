OM : CdF, mauvaises nouvelles avant la réception de Strasbourg ?

L’ OM s’est entraîné ce lundi matin, à deux jours de la réception du RC Strasbourg pour le compte des 8es de finale de la coupe de France. Trois joueurs de l’ Olympique de Marseille manquaient à cet entraînement.

OM : trois joueurs absents à l’entraînement ce lundi matin

André Villas-Boas a convoqué ses joueurs ce lundi matin pour une séance d’entraînement. Il était question de préparer la réception du RC Strasbourg, mercredi en 8es de finale de la coupe de France.

Faudrait-il encore craindre que l’effectif de l’ OM ne soit pas au grand complet ? Une question qui mérite d’être posée alors que Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Nemanja Radonjic n’étaient pas présents à cette séance d’entraînement. Bien sûr que Florian Thauvin n’était pas présent non plus. Mais on sait que le champion du monde est un absent de longue date. Même si son retour est annoncé imminent.

Le club marseillais de bonne humeur à l’entraînement ce lundi ?

Mais l’entraînement s’est déroulé dans une humeur bon enfant. Les joueurs de l’ OM ont d’abord fait quelques tours de terrain. Puis les hommes d’André Villas-Boas se sont divisés en trois groupes qui ont participé à un toro.

Mais la note de gaité maximale a certainement été apportée par la participation de Ricardo Carvalho. Prenant part aux petits jeux des joueurs, l’adjoint d’André Villas-Boas a prouvé qu’il avait encore du talent à revendre à 42 ans bien comptés.

Reste que les supporters se demandent certainement pourquoi l’avant-centre argentin Dario Benedetto, le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez et l’ailier gauche serbe Nemanja Radonjic étaient absents. L’entraîneur de l’ OM répondra sûrement à cette question à 13h30 lors de sa conférence de presse.