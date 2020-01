Juventus Mercato : Emre Can au Borussia Dortmund, c'est imminent!

Le transfert de l'international Allemand Emre Can de la Juventus Turin pour le Borussia Dortmund est imminent. Les deux clubs seraient parvenus à un accord selon Sky Sports.

Emre Can au Borussia Dortmund dès demain selon Sky Sports

L'international Allemand Emre Can n'a pas participé au choc entre le Napoli et la Juventus dimanche soir. Officiellement, Can était malade et ne pouvait pas jouer. Selon les informations de Sky Sports, le joueur Allemand n'a pas participé à la défaite de la Juventus (2-1) pour éviter une éventuelle blessure qui pourrait bloquer son transfert. En effet, les deux clubs seraient parvenus à un accord pour le joueur de 26 ans. Le PSG, adversaire du futur club de Can en Ligue des Champions, était aussi en négociation avec la Juventus pour recruter le joueur. Après le serial buteur Haaland, Dortmund va voir arriver dans ses rangs l'un des meilleurs milieu de terrain au monde.

Avec Can, Dortmund se renforce encore avant d'affronter Paris

Le Borussia Dortmund se renforce de nouveau avant d'affronter le PSG dans quelques semaines. L'arrivée d' Haaland, qui a déjà inscrit cinq buts en deux matchs, a galvanisé l'attaque de l'équipe de Lucien Favre. Avec l' imminente arrivée de Can, le milieu de Dortmund sera de meilleure qualité qu'il ne l'est déjà. Dortmund a surpris en éliminant l'Inter Milan d'Antonio Conte de la Ligue des Champions. Pour ne pas arranger les choses, le PSG devrait arriver affaiblit avec les blessures de Marquinhos, Thiago Silva et Diallo. Les détails sur les blessures des deux derniers sont encore attendus.

Pour rappel, Can a décidé de quitter la Juventus suite a un problème avec l'équipe technique. Le staff a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des joueurs disputant la Ligue des Champions avec la Vieille dame. Furieux mais professionnel, Can a déclaré être en colère mais a toujours été très performant lorsqu'il était sur le terrain en championnat. Dortmund va recruter un joueur affamé qui revient en Allemagne pour gagner avec Dortmund mais aussi garantir sa place pour l' Euro 2020.