OGC Nice Mercato : Une ancienne piste du PSG explorée par le Gym

Un joueur dont le nom a été associé un temps au PSG serait désormais la cible de l’OGC Nice, mais aussi du Stade Rennais. Il s'agit d'un international espoir portugais.

L'OGC Nice et le Stade Rennais à la lutte pour une pépite du Benfica

En course pour les places qualificatives à l’Europe en Ligue 1, l’OGC Nice et le Stade Rennais sont en quête de renforts cet hiver. Et ils auraient une cible commune repérée au Portugal en Liga NOS. Les deux clubs seraient venus aux nouvelles sur la situation de cette dernière. Le milieu de terrain visé par le Gym et le club breton, selon les informations de Record, est une cible bien connue du PSG.

Le club de la capitale s’est intéressé un temps à la pépite du Benfica Lisbonne :Florentino Luis. L’intérêt des Parisiens avait été douché par les dirigeants lisboètes. Ces derniers avaient blindé rapidement le contrat du joueur de 20 ans jusqu’en 2024.

Le quotidien portugais croit également savoir que le jeune international espoir portugais plait aussi à l’AC Milan. Le club lombard souhaiterait se faire prêter les services de Florentino Luis, faute de moyens financiers pour recruter cet hiver.

L'OGC Nice va-t-il miser 20 M€ sur Florentino Luis ?

Indiquons que le natif de Lobito (Angola) n’a pas assez de temps de jeu au Benfica. Il n’a joué que 7 matchs en championnat. En Ligue des Champions, il a fait 2 petites apparitions. Cette saison, il ne totalise que 13 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, la valeur de Florentino Luis sur le marché des transferts est estimée à 20 millions d’euros. Un tarif qui en dit long sur le talent du joueur de Lisbonne. Il faut dire que ce montant ne serait pas un souci pour l' OGC Nice, dont le propriétaire Jim Ratcliffe est l'une des plus grosses fortunes britanniques.