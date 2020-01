OM : Mandanda annonce la couleur sur la fin du Mercato de Marseille

Le capitaine de l' Olympique de Marseille, Steve Mandanda a insisté sur la volonté des joueurs en conférence de presse ce lundi. Les joueurs de l'OM se seraient accordés sur les objectifs de la saison.

Steve Mandanda : "On a tous envie de rester pour atteindre l'objectif"

Le capitaine de l'Olympique de Marseille s'est voulu très clair sur les intentions des joueurs en conférence de presse lundi. Malgré les réalités du football, surtout en pleine période de mercato, les joueurs de l'OM semblent s'être entendu autour d'une forme de pacte. Personne ne part durant le mercato d'hiver. En tout cas, à en croire le discours de Mandanda, tous les joueurs de l'effectif veulent rester pour atteindre l'objectif : la qualification en Ligue des Champions.

"Dans le foot, il peut tout se passer. C'est un truc que je ne peux pas nier. L'état d'esprit de ce groupe est que tout le monde veut rester et terminer cette aventure" a déclaré Mandanda.

"Déjà parce qu'on est un peu revanchard de la saison dernière et deuxièmement parce qu'on a un groupe qui est vraiment solidaire, uni, qui vit bien avec un staff dans lequel on a entièrement confiance et des résultats qui sont plaisants. A partir de ce moment-là, on a tous envie de rester pour atteindre l'objectif de la Ligue des Champions." a conclu le capitaine de l'OM.

La nomination de Paul Aldridge avait causé une petite crise dans le club

En effet, la nomination de l'Anglais Paul Aldridge dans le club avait provoqué la colère d'André Villas-Boas. Le technicien Portugais avait alors regretté de ne pas avoir été informé de ce recrutement par le président de l' OM, Jacques-Henri Eyraud. Villas-Boas avait alors rappelé son souhait de conserver ses joueurs pour atteindre l'objectif de la saison, une qualification en Ligue des Champions. L' OM est actuellement deuxième de Ligue 1 avec 42 points, cinq points devant le Stade Rennais troisième et dix points derrière le Paris Saint-Germain.