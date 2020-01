Stade Rennais Mercato : Nzonzi arrive, Stéphan passe aux aveux

Prêté par l’AS Rome à Galatasaray, Steven Nzonzi aurait donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais dans les prochains jours. Et Julien Stéphan, l’entraineur du club breton, s’est exprimé sur ce dossier chaud.

Une arrivée imminente de Steven Nzonzi au Stade Rennais ?

Steven Nzonzi va-t-il finalement rejoindre le Stade Rennais dès cet hiver ? Une éventualité qui a pris de l’ampleur ses dernières heures. En froid avec sa direction, l’international français souhaite mettre un terme à son prêt à Galatasaray. Une décision qui a alors attisé la convoitise de ses prétendants.

Alors que son nom était évoqué à West Ham, Steven Nzonzi a choisi de revenir dans l’Hexagone. Le milieu de terrain, courtisé par l’ OL, aurait répondu favorablement aux avances du Stade Rennais. Il aurait donné son accord pour rejoindre le club breton sur la base d’un prêt jusqu’à l’issue de la saison. Un joli coup pour le Stade Rennais et Julien Stéphan, qui pourra s’appuyer sur un renfort de choix dans la course pour l’Europe. Une possible arrivée qui ne déplait pas à l’entraineur rennais. Bien au contraire, Julien Stéphan s’est montré emballé par le profil du joueur de 31 ans.

Les confidences de Julien Stéphan sur le dossier

Présent en conférence de presse, Julien Stéphan a confié que le joueur de l’AS Rome « est un profil très intéressant » avant d’ajouter « que le club le suivait déjà l’été dernier ». Une cour assidue du Stade Rennais qui aurait fini par payer. Les dirigeants bretons ont mené des démarches concrètes et Steven Nzonzi a finalement répondu favorablement à Rennes. Il est très attendu du côté de la Bretagne.

Mais l’entraineur breton ne veut pas aller trop vite en besogne, d’autant que certains détails devront être réglés afin de finaliser l’opération. « C’est un mercato qui n’est pas simple. On va essayer de faire des choses, mais on n’est pas sûr de pouvoir y arriver », a déclaré Julien Stéphan.

Si rien n’est encore officiel, le Stade Rennais semble bien déterminé à boucler le dossier Steven Nzonzi en cette fin de mercato hivernal.