ASSE : Justice, Kurt Zouma encore débouté face à Saint-Étienne

Kurt Zouma, ancien joueur de l’ ASSE, aurait été débouté par la Cour d'appel de Lyon, dans le litige qui l’oppose à son club formateur depuis des années.

Quelle est la nature du litige entre Kurt Zouma et l' ASSE ?

Kurt Zouma avait saisi le tribunal de Saint-Étienne, aux fins de se faire indemniser par l’ ASSE. Formé à l'AS Saint-Étienne, le défenseur avait été transféré à Chelsea en janvier 2014, pour environ 15 M€. Mais il avait été prêté au club ligérien dans la foulée de son transfert. Finalement, c'est à l’été 2014 qu’il avait rejoint le club londonien.

L’international Tricolore avait dénoncé, auprès du conseil des prud’hommes de Saint-Étienne, son contrat avec le club ligérien. Il a exigé que son contrat sous forme de CDD, soit requalifié en CDI. Kurt Zouma réclamait ainsi 1,7 M€ à l’ ASSE pour les termes du bail que les dirigeants stéphanois lui avaient fait signer.

Un montant relatif, selon l’ancien Stéphanois, au cumul de rappels de salaires, congés payés, primes, indemnités de préavis et dommages et intérêts. Mais ce dernier et l’un de ses ex-coéquipiers formés aussi à Saint-Étienne, Faouzi Ghoulam, avaient été déboutés. Leurs requêtes avaient été jugées « mal fondées ou prescrites ».

Kurt Zouma perd contre l' ASSE, une deuxième fois

Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam avaient même été condamnés à payer chacun 3 000 euros à la société ASSE Loire pour « procédure abusive et dilatoire », d'après But. Malgré tout, l’arrière de Chelsea avait porté l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. Et cette cour a rendu une décision, selon l’avocat Antoine Semeria, ce lundi.

« L’action en requalification de CDD en CDI initiée par Kurt Zouma à l'encontre de l'AS Saint-Étienne jugée irrecevable par la Cour d'appel de Lyon. Le joueur réclamait plus d'un million d'euros à son ancien employeur », a-t-il écrit sur Twitter.

Concernant Faouzi Ghoulam, il avait été transféré par l’ ASSE à Naples, également en janvier 2014, contre un chèque de 5 M€. Lui, réclamait 1,13 M€ aux Verts. Mais il n'avait pas maintenu sa plainte, contrairement à Kurt Zouma.

Comme le Français, qui est toujours à Chelsea, l’Algérien évolue toujours avec le Napoli en Serie A.