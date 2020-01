Stade Rennais Mercato : Jérémy Gélin, Stéphan met fin au suspense

Cet hiver, Jérémy Gélin attise la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1. Mais le Stade Rennais est peu enclin à laisser filer son défenseur polyvalent. Julien Stéphan, entraineur du club breton, a fait passer un message clair sur ce dossier.

Jérémy Gélin ne bougera pas cet hiver

Jérémy Gélin traverse une situation délicate au Stade Rennais. Le défenseur français a perdu sa place de titulaire au sein de l’effectif rennais. Depuis l’entame de la saison, il est très peu utilisé par l’entraineur Julien Stéphan, qui préfère d’autres options pour son secteur défensif.

Malgré son faible temps de jeu (11 apparitions en Ligue 1 cette saison), le joueur polyvalent, capable d’évoluer au poste de milieu de terrain, ne manque pas de courtisans. Amiens SC, en quête de renfort défensif, souhaiterait le recruter durant ce mercato hivernal. Montpellier HSC serait également à ses trousses. Mais ces deux courtisans viennent d’obtenir une réponse négative sur cette piste défensive : Jérémy Gélin ne quittera pas le Stade Rennais cet hiver. C’est le message clair qu’a fait passer l’entraineur breton Julien Stéphan en conférence de presse ce lundi.

Le Rennais déjà fixé sur son avenir

En effet, Julien Stéphan a été catégorique sur ce dossier. « Oui, Gélin restera », a-t-il annoncé devant les médias. Le joueur de 22 ans devrait poursuivre son aventure au Stade Rennais où son contrat expire en juin 2022.

Les courtisans sont donc avertis. Ils devront se tourner vers d’autres cibles défensives avant la fermeture du mercato hivernal. Puisque la porte reste fermée pour le rennais. Le natif de Quimper profitera de l’absence de ses coéquipiers Gerzino Niamsy et Jérémy Morel pour glaner plus de temps de jeu sous le maillot rouge et noir.