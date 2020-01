OM : Objectif, André Villas-Boas fait un aveu très surprenant

On a longtemps cru que l’objectif majeur d’André Villas-Boas était de qualifier l’ OM en Ligue des Champions. Mais l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille n’en fait pas son plus grand objectif.

André Villas-Boas révèle son plus grand objectif avec l' OM

André Villas-Boas était présent ce lundi en conférence de presse d’avant-match entre l’ OM et le RC Strasbourg (8es de finale de la coupe de France, mercredi 21h05). Après avoir battu le club de Trélissac FC en 32es de finale et l’US Granville en 16es de finale, deux formations de National 2, l’ Olympique de Marseille affrontera enfin un club de Ligue 1.

André Villas-Boas veut « commencer à rêver après Strasbourg ». Car dans le fond, le technicien portugais fait de la coupe de France son plus grand objectif sur le banc marseillais cette saison. Mais André Villas-Boas est conscient que la victoire n’est pas encore acquise et rappelle que le RC Strasbourg « a éliminé l'OM la saison dernière (en coupe de la Ligue) ». Mais pour la rencontre de mercredi, l’ OM « se trouve bien » et pourra compter sur le retour des suspendus contre le SCO Angers (0-0, 21e de Ligue 1), à savoir Bouna Sarr, Boubacar Kamara et Dimitri Payet.

André Villas-Boas n’est donc pas venu pour remporter le championnat de Ligue 1. Une compétition où il est impossible de terrasser le PSG qui « joue dans une autre dimension ». Même une qualification en Ligue des Champions n’est pas le rêve ultime du coach lusitanien. Car le club phocéen ne se qualifierait que pour aller faire du « tourisme ».

Or, l’ Olympique de Marseille peut bien remporter la coupe de France. Un trophée qu’André Villas-Boas rêve d’accrocher à son palmarès. Mais si le club phocéen parvient à se qualifier, il pourrait tomber contre le Paris Saint-Germain, qu’il craint tant…