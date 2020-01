OM : Dans le dur, Dario Benedetto reçoit deux soutiens de poids

Dario Benedetto est en baisse de rendement avec l’ OM. Comme le montrent ses 2 buts sur ses 13 dernières apparitions. Mais pas de quoi inquiéter André Villas-Boas ni Steve Mandanda, l'entraîneur et le gardien de l’ Olympique de Marseille, présents ce lundi en conférence de presse.

OM : douleur au tendon d’Achille pour Benedetto contre Angers

Dario Benedetto ne brille plus depuis plusieurs mois. La prestation du buteur argentin de l’ OM contre le SCO Angers (0-0, 21e journée de Ligue 1) a été des plus transparentes. On avait cru que l’ancien Xeneize était orphelin de Dimitri Payet, sur lequel il ne pouvait pas compter pour les bonnes passes.

Mais André Villas-Boas révèle que Dario Benedetto « a joué avec une douleur au tendon d'Achille… ». Même le staff médical de l’ OM ne s’en était pas rendu compte. Mais les supporters marseillais devraient comprendre que le joueur de 29 ans « n'est pas un vrai neuf, comme Dembélé ». Enfin, Dario Benedetto pourrait ne pas marquer lors des trois ou quatre prochains matchs de l’écurie phocéenne. Mais cela n’aura aucune incidence si la victoire est au rendez-vous.

Dario Benedetto, un joueur au comportement irréprochable

André Villas-Boas s’est donc attardé sur la condition physique de Dario Benedetto pour expliquer sa méforme contre le.SCO Angers. Steve Mandanda, lui, a plutôt évoqué le mental de son coéquipier.

Un coéquipier qui voudrait marquer, comme tout avant-centre. Mais pour la recrue estivale des Olympiens, le plus important c’est finalement la victoire de l’ OM. Un joueur qui n’est pas affecté par ses maigres stats quand le club gagne. Enfin, Steve Mandanda croit que Dario Benedetto est si important pour le groupe olympien que ses maigres stats personnelles (7 buts en 22 matches) n’affectent personne.