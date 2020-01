OGC Nice Mercato : Le successeur de Walter Benitez serait trouvé!

Après l'arrivée en prêt du Danois Riza Durmisi et l'achat de l'attaquant Dan Ndoye, il semblerait que l'OGC Nice soit en passe d'officialiser une troisième arrivée. Et c'est cette fois-ci au poste de gardien de but que le club azuréen devrait se renforcer.

Walter Benitez est en fin de contrat à Nice

Serein actuellement concernant le poste de gardien de but depuis l'avènement de Walter Benitez, l'OGC Nice l'est en revanche beaucoup moins pour le futur puisque l'Argentin sera en fin de contrat à la fin de la saison.

Alors que les discussions pour une prolongation du bail "avancent petit à petit" comme l'affirmait le portier de 27 ans dans Nice-Matin il y a une quinzaine de jours, les dirigeants niçois cherchent tout de même à assurer leurs arrières au cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord avec Benitez.

Et c'est ainsi que l'OGCN serait tout proche de recruter Ionut Radu, un gardien appartenant à l'Inter Milan mais qui est prêté actuellement au Genoa pour la seconde saison consécutive. Titulaire indiscutable pendant un an et demi dans les buts du club de Gênes, Radu, 22 ans, a perdu sa place depuis le début de l'année 2020 et le retour au club de l'international italien (2 sélections) Mattia Perin en provenance de la Juventus Turin.

Sur les ondes de Radio Marte, Oscar Damiani, l'agent de l'international Espoirs roumain (14 sélections), a affirmé que le gardien d'1m88 allait quitter l'Italie et probablement s'engager avec Nice dans les prochaines heures.

"Ionut Radu a toujours fait son devoir. Il était le meilleur à son poste au Genoa, mais le club a fait un autre choix et c'est pourquoi nous cherchons ailleurs. S'il doit être le deuxième choix, il le fera ailleurs et pas en rouge et bleu. Je suis actuellement à Nice, qui souhaite le signer en prêt. Pas pendant six mois mais au moins pendant un an et demi. Radu mérite un club qui le respecte, et il trouverait cela ici", a déclaré avec force le représentant du gardien de but dans des propos rapportés par SempreInter.

Le recrutement de Radu ferait rétrograder dans la hiérarchie des gardiens le jeune Yannis Clementia et l'ancien titulaire du poste Yoan Cardinale.