Mercato Dortmund : Paco Alcacer ne manque pas de prétendants

L'attaquant du Borussia Dortmund, Paco Alcacer (26 ans) devrait quitter l'équipe de Lucien Favre ce mercato. L'arrivée de Haaland a convaincu l'ancien joueur du Barça de changer d'air.

Paco Alcacer est suivi par plusieurs grands clubs d'Europe

L'attaquant du Borrusia Dortmund est probablement le joueur le plus courtisé durant ce mercato d'hiver. Une bataille féroce se livre entre plusieurs grands clubs d'Europe pour recruter l'ancien attaquant du Barça. On peut citer l'Atletico Madrid, Valence, Villarreal, Séville et Newcastle en premier league. Sky Sports évoque aussi l'intérêt de Tottenham et Manchester United pour le joueur de 26 ans.

Toutefois, selon le journal Allemand Sport Bild, Newcastle aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. Le club de premier league serait déjà en pourparlers avec le Borussia Dortmund. L'offre serait un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros (25 millions de livres sterlings).

Pourquoi Paco Alcacer veut-il quitter le Borussia Dortmund ?

Pur produit du centre de formation du FC Valence, Paco Alcacer fait partie des meilleurs attaquants de sa génération. Arrivé à Dortmund en prêt la saison dernière, il a inscrit 22 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues. Mais pour la saison en cours, il a perdu la confiance de son coach, Lucien Favre et n'a joué que 16 matchs pour 12 buts. Il faut dire qu'à Dortmund, Alcacer a certes brillé par les buts mais aussi par les blessures.

En effet, Alcacer s'est déjà blessé 9 fois en moins de 18 mois. Le 29 septembre dernier, il a été victime d'une irritation du tendon d'Achille (30 jours d'absence) et a manqué 5 matchs. Moins d'un mois après son retour, le 23 novembre 2019, Alcacer s'est de nouveau blessé, cette fois au genou. Il a manqué 2 matchs a cause de cette nouvelle blessure.

Ces multiples blessures ont causé la perte de confiance de son club envers lui. Lucien Favre l'aligne donc moins souvent sur le terrain. Pourtant, Alcacer est un buteur extrêmement précis comme le montrent ses stats. Ce sont pour ces qualités que plusieurs grands clubs se disputent ce mercato.