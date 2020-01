Mercato PSG : La décision finale pour Cavani est tombée

Désireux de quitter le PSG afin de rejoindre l’Atletico Madrid cet hiver, Edinson Cavani a fini par obtenir gain de cause. La direction parisienne aurait donné son accord pour son transfert à Madrid en cette fin de mercato.

Edinson Cavani exaucé et en route pour l’Atlético Madrid ?

L’histoire d’amour entre le PSG et Edinson Cavani touche à sa fin. Mis sur la touche cette saison au profit de Mauro Icardi, l’international uruguayen souhaite absolument quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Un départ en plein milieu de saison qui n’était pas dans les plans de la direction parisienne. Le PSG souhaitait en effet conserver son avant-centre du moins jusqu’en juin prochain, date de la fin de son contrat.

Si la direction du club se positionnait ainsi, c’est parce qu’elle souhaite conserver toutes ses forces vives pour la deuxième partie de saison. Seulement, El Matador semble plus que jamais déterminé à quitter le PSG afin de rejoindre l’Atlético Madrid. Une volonté de départ du joueur de 32 ans et un pressing des Colchoneros qui auraient fini par faire craquer la direction parisienne. Conscient qu’il sera difficile de maintenir son joueur contre son gré, le PSG aurait lâché du lest dans ce dossier.

Arrivée imminente d’Edinson Cavani à l’Alético Madrid

Mieux, la Cadena Ser révèle que la direction parisienne aurait donné son accord pour un transfert d' Edinson Cavani à l’Atlético Madrid. Une excellente nouvelle pour le club madrilène qui devrait débourser environ 15 millions d’euros pour finaliser l'opération.

Le club entrainé par Diego Simeone s’apprêterait donc à accueillir un renfort de premier choix dans ses rangs. Tandis que le Paris SG devrait se séparer du meilleur buteur de l'histoire du club. Reste désormais à savoir si les Parisiens ont déjà trouvé son successeur. Plusieurs noms circulent dans la presse locale pour le remplacer. Les prochains jours s’annoncent très mouvementés du côté de Paris.