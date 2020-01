OM : Bouna Sarr doit cesser de rêver à l’équipe de France

Latéral droit de l’ OM, Bouna Sarr vise ouvertement une sélection avec l’équipe de France. Mais pour Didier Six, le joueur de l’ Olympique de Marseille devrait se montrer plus réaliste et opter pour une sélection avec la sélection de Guinée.

OM : sélection de Guinée, Six attend Bouna Sarr à bras ouverts

Bouna Sarr avait soutenu que cela aurait été un honneur pour lui d’être coaché par Didier Deschamps, sélectionneur français. On l’aura compris, le joueur de l’ OM souhaitait une convocation avec l’équipe de France. Une convocation qui n’est pas encore arrivée. Pire, cette convocation pourrait ne jamais arriver alors que le natif de Lyon prend de l’âge (bientôt 28 ans).

Pour Didier Six, sélectionneur de la Guinée, pays d’origine de Bouna Sarr, il serait temps que ce dernier voit les choses en face. Le temps passe et le latéral droit de l’ OM doit se décider. Et il a le choix entre attendre une hypothétique convocation avec l’équipe de France ou « jouer la CAN et peut-être une Coupe du monde » avec la sélection de la Guinée, comme l’a expliqué Didier Six sur Le Phocéen.

Bouna Sarr convaincu par les mots du sélectionneur Didier Six ?

Didier Six ne sait pas s’il a trouvé les mots pertinents pour convaincre le joueur de l’ OM, à qui le dernier mot « revient à 100 % ». En revanche, le sélectionneur guinéen a obtenu plusieurs rendez-vous avec le joueur de 27 ans. Des rendez-vous que Didier Six a promis d’honorer parce qu’il est très désireux de sélectionner l’ancien Messin pour « construire quelque chose de costaud avec la Guinée ».