ASSE : Coupe de France, le gros défi de Bouanga à l'AS Monaco

De retour de blessure, Denis Bouanga a joué une trentaine de minutes lors du match de l' ASSEcontre le Nîmes Olympique (2-1), samedi en Ligue 1. Il avoue qu’il est prêt pour enchainer contre l’AS Monaco mardi soir, en Coupe de France.

Denis Bouanga confiant avant d'affronter l'AS Monaco

Denis Bouanga a retrouvé la compétition, après un peu plus d’un mois d’absence due à une blessure au pied droit. Il a rejoué contre le Nîmes Olympique, lors de la 21e journée de Ligue 1. Justement c’est contre les Crocos que l’attaquant de l’ ASSE avait été touché au 5e métatarse. C’était le 18 décembre 2019, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Selon le Gabonais, il a fait un retour sans souci.

« Les sensations ont été bonnes, mais j’ai senti qu’il me manquait encore quelque chose dans le dernier geste », a-t-il rassuré, ce lundi, en conférence de presse. Malgré cela, il avoue qu’il n’est pas inquiet pour la suite. Mieux, le meilleur buteur de l’ ASSE se tient prêt pour affronter l’AS Monaco dès ce mardi 28 janvier (20h55), à Louis-II.

« J’espère avoir bientôt 90 minutes dans les jambes. Si le coach fait appel à moi contre Monaco, je donnerai le maximum, car ça m’a fait mal au cœur de laisser mes coéquipiers. Aujourd’hui j’essaie de repartir de l’avant », a-t-il confié.

Denis Bouanga s’est ensuite montré très confiant avant d’affronter les Monégasques, en 8e de finale de la Coupe de France. « On pense tous à la qualification. On aborde ce match comme celui de Nîmes, sauf qu’on va chercher la qualification au lieu des trois points. On ne va pas négliger cette compétition. Peu importe la forme de Monaco, on va jouer un match de coupe pour se qualifier », a-t-il déclaré, avant de finir sur l’ambition des Verts en Ligue 1.

Denis Bouanga dévoile l'ambition de l' ASSE en Ligue 1

« L’ ASSE est un club ambitieux. En championnat, notre objectif est de regarder devant. On veut retrouver la première partie de tableau. Avec un championnat aussi serré, une victoire peut nous faire basculer du bon côté. On est sur la bonne voie », a terminé Denis Bouanga.

Rappelons que la recrue estivale de l’AS Saint-Étienne compte 7 buts et 3 passes décisives en 19 matchs disputés en championnat cette saison. Quant au club ligérien, il est 15e avec 28 points, soit 5 points de retard sur le podium, après 21 journées.

Le groupe de l' ASSE à Monaco, toujours sans Kolodziejczak

Claude Peul s'est encore passé de Timothée Kolodziejczak avec qui il est en froid. Le défenseur central pointé pour son manque d'implication était absent du groupe stéphanois contre le Nîmes Olympique, samedi, à Geoffroy-Guichard.

Le groupe de l' ASSE contre l'AS Monaco : Ruffier, Moulin, Bajic - Saliba, Gabriel Silva, Trauco, Palencia, Perrin, Debuchy, W. Fofana - M'Vila, Aholou, Diousse, Cabaye - Diony, Khazri, Honorat, Nordin, Bouanga, Hamouma, Correia.