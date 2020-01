OM : Florian Thauvin impatient de reprendre la compétition

A quand le retour de Florian Thauvin avec l’ OM ? Jean-Pierre Bernès et André Villas-Boas ont déjà répondu à cette question. Ce lundi, Steve Mandanda, gardien de l’ Olympique de Marseille a apporté sa réponse.

OM : Mandanda lâche des infos sur le retour de Florian Thauvin

Florian Thauvin est absent avec l’ OM depuis plus de quatre mois. Il s’était blessé à la cheville droite et s’est fait opérer à Londres par le chirurgien James Calder. Une opération faite avec succès.

Après la natation et la course sur tapis, l’ailier droit de l’ OM en est désormais à la course sur terrain. Une étape à l’issue de laquelle l’ancien attaquant de Newcastle United devra retrouver la compétition. Mais à quand le retour exact à la compétition pour Florian Thauvin ?

Cette question a été posée à Steve Mandanda ce lundi en conférence de presse. Le gardien et capitaine de l’ Olympique de Marseille a d’abord assuré que l’Orléanais « va bien » et qu’il « est impatient,… a hâte de reprendre » la compétition.

Steve Mandanda a ajouté que les joueurs de l’ OM étaient également impatients de revoir Florian Thauvin. Un joueur dont l’écurie phocéenne a besoin en vue de l’objectif de fin de saison, à savoir la qualification en Ligue des Champions.

On l’aura compris, Steve Mandanda ne s’est pas mouillé en donnant une date précise pour le retour de l'ex-Bastiais. Au contraire d’André Villas-Boas qui situe le retour du champion du monde entre fin janvier et mi-février. Une date qui a certainement été soufflée à l’entraîneur portugais par le staff médical de la formation marseillaise.