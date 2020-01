PSG : fausse alerte pour Thiago Silva et Abdou Diallo

Sorti sur blessure dimanche en cours de match à Lille, l'état de santé de Thiago Silva et Abdou Diallo était inquiétant. Lundi, le PSG a été rassuré sur l'état physique des deux joueurs.

Thiago Silva et Abdou Diallo sont restés à l'infirmerie ce lundi

En cette période où les matchs s'enchaînent et à l'approche des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG est soulagé par l'état de santé de ses deux joueurs. Thiago Silva et le défenseur polyvalent Abdou Diallo sont restés aux soins lundi pendant l'entraînement parisien. Toutefois, les nouvelles sont rassurantes. Aucun examen supplémentaire n'a été nécessaire et l'optimisme est présent. Le discours de Thomas Tuchel à ce sujet est assez clair : "ce n'est pas grave. Thiago a encore des douleurs au pubis. C'est seulement inconfortable. Abdou a eu des crampes, c'est tout."

Malgré ces nouvelles rassurantes, par précaution, Thiago Silva ne devrait pas disputer le huitième de finale de Coupe de France prévu ce mercredi soir à Pau. Concernant Abdou Diallo, il a tout de même été décidé que des tests seront effectués ce mardi lors de la dernière séance collective avant le match.

L'infirmerie du PSG est toujours occupée par trois joueurs

Diallo et Silva devraient quitter l'infirmerie très vite contrairement aux trois derniers blessés du PSG avant eux. Kehrer (fissure à un orteil), Marquinhos (ischio-jambiers) et Bernat (mollet droit) sont toujours à l'infirmerie. Marquinhos devrait être de retour à l'entraînement collectif autour du 12 février. Bernat, de son côté, devrait être disponible avant le choc contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. La date de retour de Kehrer n'est toujours pas connue.

Côté mercato, le PSG pourrait perdre deux joueurs d'ici au 31 janvier. En effet, Layvin Kurzawa et Edinson Cavani ne sont pas certains de rester au Paris Saint-Germain cet hiver. Le premier serait proche de la Juventus, tandis que le meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani est annoncé du côté de l'Atletico Madrid.