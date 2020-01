Mercato PSG : Echange Mattia De Sciglio - Layvin Kurzawa à l'étude

Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin étudient la possibilité d'un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. La Juventus estime que son joueur coûte plus que le Français et veut de l'argent en plus de Kurzawa.

L'échange Mattia De Sciglio - Layvin Kurzawa en très bonne voie

Lundi, comme Edinson Cavani aussi sur le départ, Layvin Kurzawa a rallié le centre d'entraînement du PSG. Mais, ce dernier devrait quitter Paris d'ici à la fin du mercato hivernal. En effet, selon les informations de L'Equipe, le latéral gauche de 27 ans a trouvé un accord avec la Juventus Turin. Il signera un contrat de quatre ans et demi (jusqu'en 2024) avec la Vieille dame. Ce transfert serait conditionné par la validation entre le PSG et la Juventus de l'échange avec Mattia De Sciglio.

En effet, pour la Juventus, Mattia De Sciglio a une valeur marchande plus importante que Layvin Kurzawa. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le champion d'Italie, De Sciglio serait pour sa part favorable à un départ pour le PSG. Tandis que le contrat de Kurzawa arrive à expiration en juin prochain. Ainsi la Juventus estime devoir être payé en plus de Kurzawa pour laisser filer De Sciglio à Paris. Pour l'instant, les deux parties n'ont pas encore trouvé d'entente sur cet aspect financier.

Qui pour remplacer Edinson Cavani sur le départ ?

En parallèle aux négociations entre la Juventus et le PSG pour l'échange De Sciglio - Kurzawa, le dossier Cavani est également sur la table. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 buts) ne devrait pas être du déplacement à Pau, mercredi en 8e de finale de la Coupe de France. En cas de départ du Matador, quel joueur pourrait arriver à Paris pour le remplacer ?

Selon les informations du journal Le Parisien, il ne s'agira pas de Kevin Gameiro, Krzysztof Piatek ou encore Lucas Paqueta. Comme nous vous l'avons révélé hier, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang serait sérieusement à l'étude. Le Gabonais est en contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2021. Il ne lui reste que 18 mois de contrat et son départ n'est pas à exclure selon Sky Sports.