OM : Sélection de Guinée, Bouna Sarr répond à Didier Six

Didier Six veut convaincre Bouna Sarr, joueur de l’ OM, d’opter pour une évolution avec la sélection de Guinée. Le latéral droit de l’ Olympique de Marseille n’aurait pas perdu de temps pour faire savoir sa réponse au sélectionneur guinéen.

OM : Bouna Sarr courtisé par le sélectionneur de la Guinée

Didier Six dit rêver grand pour la sélection de Guinée, dont il est le patron du banc. Il a alors coché le nom de Bouna Sarr, latéral droit ou milieu offensif de l’ OM, parmi les joueurs qu’il veut convaincre de rejoindre l’équipe nationale de la Guinée. Le technicien français a donc rencontré le Marseillais samedi dernier au Vélodrome et lui a promis une possible participation à la CAN et/ou à la Coupe du Monde.

Sélection de Guinée, Six tiendrait la réponse de Bouna Sarr

Mais la mission ne devrait pas être facile pour Didier Six. En effet, Bouna Sarr avait déjà refusé la sélection de Guinée en 2015, alors qu’il n’était même pas encore à ce niveau de performance. Désormais plus aguerri, le joueur de l’ OM vise une convocation en Equipe de France. Et il ne l’a jamais caché. On se rappelle encore ses propos très flatteurs pour Didier Deschamps. Le joueur de l' OM déclarait que cela aurait été un honneur pour lui d'être coaché par le sélectionneur des Bleus.

Des propos qui n'ont visiblement pas eu l'effet escompté auprès de Didier Deschamps qui ne l'a pas sélectionné en Equipe de France, alors que le natif de Lyon a déjà 27 ans. Selon La Provence, il serait en ce moment en pleine réflexion pour faire un choix. Un choix qui pourrait se porter sur la sélection du Sénégal, pays dont l’ancien Messin est également originaire. Le quotidien régional précise même que Bouna Sarr n’attendrait plus qu’un appel d’Alios Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal.