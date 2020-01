OM Mercato : Andoni Zubizarreta veut arracher une pépite au PSG

L’ OM ne devrait pas recruter cet hiver. Mais le directeur sportif de l’ Olympique de Marseille préparerait déjà des dossiers pour l’été prochain. Et le nom d’une perle du PSG aurait été coché par Andoni Zubizarreta.

OM mercato : un jeune du PSG dans le viseur de Zubizarreta ?

On ne le dira jamais assez, le PSG est une équipe de stars et de joueurs confirmés. C’est dire si les jeunes du centre de formation ont très peu de chances de se faire une place, même sur le banc des remplaçants. Des joueurs comme Timothy Weah, Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Jonathan Ikoné, qui ont déjà été vendus, n’en disconviendraient pas. Des joueurs à qui un autre jeune du Camp des Loges pourrait bientôt emboiter le pas.

Selon L’Équipe, il s’agit de Kays Ruiz-Atil. Un milieu offensif de 17 ans passé professionnel avec le PSG depuis la saison dernière. Le prodige parisien n’a pas encore été aligné par Thomas Tuchel cette saison. Mais il a eu le temps de se faire remarquer en Youth League (Ligue des Champions des moins de 19 ans). D’où l’intérêt de plusieurs écuries européennes, dont l’ OM.

D’après les informations du quotidien sportif, Andoni Zubizarreta serait particulièrement attentif à la situation de Kays Ruiz-Atil en vue d’une signature l’été prochain. Un intérêt auquel ne seraient pas opposés les dirigeants franciliens. Nasser Al-Khelaifi et son staff ont décidé de vendre certains jeunes pour renflouer les caisses du club.

Les Phocéens confrontés à une rude concurrence pour Ruiz-Atil ?

Mais pour l’ OM, l’affaire est encore très loin d’être dans la poche. Le club de la capitale voudrait vendre Kays Ruiz-Atil pour ne pas risquer de le voir s’en aller libre, à la fin de son contrat, soit en juin 2021. Reste que pour signer la pépite parisienne, les recruteurs de l' OM devront déjouer la concurrence de Chelsea et du Borussia Dortmund. Deux clubs qui se seraient même déjà signalés cet hiver.

Mais si le dossier a été ajourné, c’est parce que les dirigeants parisiens auraient demandé aux recruteurs de Chelsea et du Borussia Dortmund de leur laisser le temps de réfléchir. Il n’est donc pas exclu que ces deux formations étrangères reviennent à la charge en fin de saison.