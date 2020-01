ASSE : Puel explique la faible attractivité de la Ligue 1

Ancien manager de Southampton et de Leicester City, Claude Puel a comparé la Premier League à la Ligue 1. Selon le coach de l’ ASSE, le Championnat de France est clairement le vivier des quatre autres grands championnats européens.

Claude Puel sait pourquoi les meilleurs joueurs ne restent pas en Ligue 1

D'après les observations de Claude Puel, manager général de l’ ASSE, il y a bien une raison qui pousse les Anglais, les Italiens les Espagnols et les Allemands à piocher les meilleurs joueurs de France. « La Ligue 1 est devenue un centre de formation pour les quatre championnats qui se situent au-dessus du nôtre, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie », a-t-il expliqué dans France Football.

Selon le technicien français, les quelques joueurs confirmés et les talents de Ligue 1 sont systématiquement recrutés par les grosses écuries des autres championnats cités. Du coup, les clubs de l’hexagone sont contraints de renouveler leur effectif en permanence. Et cela contribue à l'affaiblissement des équipes de Ligue 1 et a la baisse du niveau des matchs.

« À l’exception du PSG et un peu de l’ OL, aucune équipe n’est capable de conserver une ossature pendant deux ou trois saisons. On est dans l’urgence permanente, à commencer par les entraîneurs. Et on voudrait voir des matchs aboutis tous les week-ends ? Restons sérieux… », a déploré Claude Puel.

ASSE : Saliba vendu à Arsenal, Fofana visé par l'AC Milan et Everton

Pour revenir à l’exemple de l’ ASSE, le club a déjà cédé William Saliba à Arsenal l'été dernier, contre un chèque de 30 M€. Le défenseur de 18 ans n’avait qu’une saison en Ligue 1 lors de son transfert. De talentueux autres joueurs de Saint-Étienne, dont Wesley Fofana, sont visés par des clubs étrangers.

L'arrière central de 19 ans lancé en Ligue 1 cette saison est dans le collimateur de l'AC Milan en Serie A. Carlo Ancelotti, le nouveau manager d'Everton le suit également de très près, à en croire le Daily Mail. Et ce n'est pas tout ! Le RB Leipzig et VfB Stuttgart en Allemagne sont également séduits par le profil de la pépite de l' ASSE.