Mercato OL : Pourquoi Lyon a investi 25 M€ sur Bruno Guimarães ?

À la lutte avec l’Atlético Madrid pour recruter Bruno Guimarães, l’ OL a sorti le chéquier pour passer devant le club espagnol. Selon les explications du directeur sportif de l’Athlético Paranaense, le club rhodanien ne va pas regretter son investissement.

Bruno Guimarães, une bonne pioche pour l' OL ?

L’ OL a vendu Lucas Tousart au Hertha Berlin à 25 M€. Et le club rhodanien est sur le point de recruter Bruno Guimarães, au même montant. Selon les indiscrétions du directeur sportif du club brésilien, Jean-Michel Aulas a été bien inspiré en investissant une telle somme sur le milieu de terrain de 22 ans.

Dans ses confidences à L’Équipe, Paulo André estime que le capitaine de la sélection Olympique brésilienne serait une bonne pioche pour l’Olympique Lyonnais. « Sur le terrain, Bruno Guimarães est un joueur formidable, car il trouve des solutions. Il est créatif, il casse les lignes avec une seule passe. Il est aussi très agressif, il sait mettre la pression et récupérer des ballons », a décrit le responsable du club basé à Curitiba.

« Je suis certain qu'il va avoir beaucoup de succès dans sa carrière. Chez nous, c'est aussi celui qui touchait le plus de ballons. Et puis, il n'a pas peur, au contraire. Il aime la pression, il aime quand le stade est chaud. Il est largement prêt pour la Ligue 1. C'est un bosseur, un passionné, qui se donne à 100 % tous les jours. Sa vie, c'est le foot », a poursuivi Paulo André, dans le quotidien sportif français.

Bruno Guimarães « vaut de l'or » selon Paulo André

Pour finir, le dirigeant brésilien avoue qu’il n’a aucun doute sur la réussite de son compatriote en Ligue 1. « C'est aussi pour ça que je suis convaincu de sa réussite. Bruno Guimarães est né pour ça et il va réaliser une très grande carrière. Croyez-moi, ce gamin vaut de l'or », a-t-il justifié.

Rappelons que Bruno Guimarães passe sa visite médicale en Colombie, ce mardi, avant la signature de son contrat à l’ OL. Il devrait s'engager avec Lyon jusqu'en juin 2024.