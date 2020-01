ASSE : LDC, la grande ambition de Claude Puel pour Saint-Étienne

L’ ASSE est 15e de Ligue 1 après 21 journées. Malgré tout, Claude Puel ne désespère pas. Il se montre même très ambitieux pour le club ligérien. Son rêve ? Voir l’AS Saint-Étienne en Ligue des Champions, d'ici cinq ans.

Le plan de Claude Puel pour défier les cadors de la Ligue 1

Les dirigeants de l’ ASSE ont décidé de bâtir sur le long terme. Ainsi, ils ont engagé Claude Puel, début octobre 2019. Ce dernier a été nommé entraineur et manager général du club jusqu’en juin 2022. Arrivé à Saint-Étienne après le mercato estival, le technicien français est contraint de faire avec le groupe en place. Un effectif jugé pléthorique qu’il a d’ailleurs décidé de réduire.

« Éventuellement, réduire l'effectif, pour l'équilibrer. On a trente-deux joueurs, plus six prêtés. Par exemple, on a sept, huit excentrés pour deux places. Pour moi, c'est rédhibitoire. Car c'est difficile de travailler au quotidien. Or, j'ai besoin d'avoir une attention particulière sur les joueurs. Eux, ils ont besoin de jouer… », avait annoncé Claude Puel dans L'Équipe, quelques jours après son arrivée sur le banc de touche de l’ ASSE.

L’ancien manager de Southampton et de Leicester City veut en effet mettre progressivement sa stratégie en place, afin de permettre au club ligérien de bousculer la hiérarchie en Ligue 1. « Qu'est-ce qui m'intéresse ? Essayer de challenger les grosses équipes avec des moyens différents, et avec certains profils, techniques, pas terminer au milieu du classement avec du jeu direct et un football de combat », a-t-il répondu dans France Football.

Claude Puel rêve de la Ligue des Champions pour l' ASSE

Mais comment compte-t-il s’y prendre ? « Trouver les joueurs pour accompagner le développement du club, et les amener à maturité, comme je l'ai fait à Lille OSC et à l’OGC Nice. Et comme j'avais commencé à le faire aussi à Leicester en deux mercatos, le premier pour réduire l'effectif, le second pour prendre des joueurs techniques à chaque poste. C'est la même idée et la même logique avec Saint-Étienne », a expliqué Claude Puel, avant de dévoiler sa grande ambition pour l’ ASSE.

« Je ne m'arrête pas aux difficultés actuelles et je sais que le défi et l'exigence sont énormes. Mais j'aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des Champions dans cinq ans. Même si je ne suis plus là et que je n'en profite pas. Ça, ça fait partie du foot », a fait savoir le manager général de l’AS Saint-Étienne.