OM : La plus belle défense du monde promise à Marseille

Les avocats de Marseille pensent qu’ils ne sont pas suffisamment entendus dans leur grève contre le projet de réforme des retraites. Ces hommes de loi ont donc décidé de se faire entendre lors du match entre l’ OM et le RC Strasbourg en 8es de finale de la Coupe de France, mercredi à 21h05.

OM-RC Strasbourg : environ 500 avocats en tribune Ganay

Les avocats de Marseille sont opposés au projet de réforme des retraites. Ils sont en grève depuis mi-décembre. Mais ils n’ont pas l’impression d’être entendus. Alors, ces avocats ont décidé de durcir la grève depuis le début du mois de janvier.

Et quelle occasion plus belle qu’un match de 8es de finale de la Coupe de France entre l’ OM et le RC Strasbourg pour se faire entendre par un large public ! Les avocats de Marseille ont bien compris cela.

Selon les informations divulguées par La Provence, ils auraient alors prévu de se rendre massivement (près de 500 avocats) au Vélodrome mercredi lors du choc entre l’ Olympique de Marseille et le RC Strasbourg. Ils seront positionnés en tribune Ganay et on les reconnaîtra facilement à la robe noire qu'ils portent lors des audiences. Et ce n’est pas tout. Les avocats de Marseille projettent de déployer une banderole pour exprimer leur opposition au projet de réforme des retraites.

Le tout est maintenant de se demander ce que l’ OM y gagnerait. Selon Yann Arnoux-Pollak, bâtonnier de Marseille, cette manifestation des avocats au stade Vélodrome « permettra à l'OM d'avoir la plus belle défense du monde ! »