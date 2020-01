OL : Coupe de France, Anthony Lopes forfait contre l'OGC Nice

Le gardien numéro un de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, blessé à l'épaule, est forfait pour la rencontre face à l'OGC Nice. Il sera remplacé par Ciprian Tatarusanu, jeudi (20h55).

Anthony Lopes de nouveau forfait après le match face à Toulouse

L'Olympique Lyonnais affronte l'OGC Nice, jeudi (20h55 à l'Allianz Riviera), en 8e de finale de la Coupe de France. L'équipe de Rudi Garcia effectuera ce déplacement sans son gardien titulaire, Anthony Lopes, victime d'un souci avec son épaule à la suite d'un entrainement. L'annonce a été faite par le coach de l'OL mardi en conférence de presse. "On va patienter encore pour Anthony Lopes" a déclaré le technicien français. L'OL alignera dans les buts Ciprian Tataruanu.

Autre absence notable, celle de Martin Terrier. Ce dernier a été victime d'un malaise lors de la rencontre de Ligue 1 face à Toulouse. Rudi Garcia a décidé de le laisser au repos. Il ne sera pas avec le groupe pour le match de Coupe de France de jeudi à Nice. Toutefois, Terrier pourrait être de retour ce week-end pour le match face à Nice (en championnat) du 2 février prochain.

Karl Toko Ekambi sera présent et peut-être titulaire en Coupe de France

L'international camerounais, Karl Toko Ekambi est disponible pour affronter Nice jeudi. Le joueur prêté par Villareal a inscrit un but pour son premier match avec l'OL. Arrivé pour remplacer Memphis Depay blessé jusqu'en fin de saison, le Camerounais devrait être titulaire face à Nice jeudi. Il aura sans doute a coeur d'aider son équipe à gagner en inscrivant au moins un but comme le week-end dernier.

Un des chocs de ces huitièmes de finale de la Coupe de France est prévu ce mardi (20h55) entre l'AS Monaco et l'AS Saint-Étienne. Les Monégasques ont perdu le week-end dernier, en Ligue 1, contre le RC Strasbourg (1-3) et ont désormais 8 points de retard sur la troisième place de Ligue 1, qualificative pour les barrages de la Ligue des champions.

Cet objectif est toujours réalisable, mais l'équipe de Robert Moreno a également à coeur d'aller loin en Coupe de France. Car le trophée donne également droit à la Ligue Europa.