OL Mercato : Annonce de Jason Denayer sur son avenir à Lyon

Après une saison et demie à l’ OL, Jason Denayer est devenu un leader du vestiaire lyonnais. Il est l’un des capitaines du club rhodanien. À quelques jours de la fermeture du marché de l’hiver, il s’est exprimé sur son futur entre Rhône et Saône.

Jason Denayer songe à son retour en Premier League

Transféré à l’ OL à l’été 2018 par Manchester City, Jason Denayer n’a pas mis de temps pour s’imposer au sein du club Rhodanien. Au point où il a été promu capitaine de l’équipe rhodanienne sous l’ère Sylvinho.

Même avec Rudi Garcia, il a fait partie des joueurs qui ont porté le brassard tournant initié par le nouveau coach dès ses débuts. Finalement, il a été désigné vice-capitaine, après Memphis Depay. C’est dire combien le défenseur central est imposant dans le groupe lyonnais.

Jason Denayer est en effet sous contrat à l’ OL jusqu’en juin 2022, car il avait signé un bail de 4 ans lors de son transfert. Néanmoins, nul doute que son nom est coché par des clubs en quête d’arrière axial. Interrogé en exclusivité sur son avenir par Foot Mercato, l’international belge ne cache pas son intérêt pour la Premier League. À la question de savoir s’il envisage de « retourner un jour en Premier League », il a répondu : « pourquoi pas ».

Il n’y a certes pas d’offre officielle pour Jason Denayer cet hiver, mais l’ OL pourrait songer à blinder le contrat de son arrière de 24 ans. En tout cas, ce dernier avoue qu’il ne serait pas contre une prolongation de son bail au sein du club de la capitale des Gaules. « Moi, je me plais bien à Lyon. Donc, pourquoi ne pas prolonger. Ça me ferait plaisir », a confié l’ancien Citizen à la source.

Jason Denayer justifie son échec à Manchester City ?

Le défenseur de l’Olympique Lyonnais a été aussi interrogé sur son échec à Manchester City, son club formateur. En effet, il n’a pas réussi à s’imposer chez les Citizens. En manque de temps de jeu, il avait fait l’objet de prêts successifs au Celtic FC (2014-2015), à Galatasaray (2015-2016), à Sunderland (2016-2017), puis à Galatasaray à nouveau (2017-2018).

« Que vous a-t-il manqué pour vous imposer à City ?»

« Je pense que j’étais un peu trop jeune et que je manquais de patience. Je voulais absolument jouer et c’est d’ailleurs pour ça que j’ai été prêté plusieurs fois. Je pense que je manquais de patience et de maturité », a expliqué Jason Denayer.