Mercato PSG : Prolongation, grosse menace du clan Thiago Silva

En fin de contrat au PSG en juin 2020, Thiago Silva est parti pour quitter le club de la capitale. La prolongation de son bail n’est pas à l’ordre du jour en ce moment. Et le clan du défenseur se tient prêt pour prendre une décision.

L'agent de Thiago Silva met un coup de pression à Leonardo

Il ne reste plus que cinq mois de contrat à Thiago Silva au PSG. Mais le club de la capitale ne lui a toujours pas proposé de prolongation. Et le clan du défenseur de 35 ans se montre du coup impatient. Interrogé par France Football, l’agent du Brésilien a mis un gros coup de pression aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

« Le PSG n’a pas encore sollicité Thiago Silva. Il a envie de rester, mais il y a des limites », a menacé Paulo Tonietto, dans l’Hebdomadaire. « Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision », a poursuivi le représentant de l’arrière.

En effet, Leonardo a d'autres priorités, surtout la prolongation des contrats de Neymar et Kylian Mbappé, très courtisés. Mais aussi des pépites en fin de contrat en juin 2020, notamment Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche (17 ans). Il est également préoccupé par l'objectif Ligue des Champions.

Du coup, le représentant du capitaine du Paris SG se montre agacé. « On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas ‘mendier’ un rendez-vous », a-t-il martelé. Paulo Tonietto a conclu son intervention par une annonce.

Thiago Silva a des propositions en Europe et au Brésil

« Plusieurs clubs brésiliens et européens m’ont sollicité, mais on attend d’abord de parler avec le PSG, c’est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore », a-t-il déclaré pour finir.

Pour mémoire, Thiago Silva a débarqué au Paris Saint-Germain en juillet 2012, en provenance de l'AC Milan contre un montant de 42 M€. C'était une saison après le rachat du club par le fonds souverain Qatar Investment Authority, via sa filiale Qatar Sports Investments (QSI).