Combat pour une pépite : Manchester United vs FC Barcelone

Ciblée par Manchester United depuis l'été dernier, cette pépite va finalement s'engager avec le club anglais. Le FC Barcelone a fait une offre qui a obligé United a tenter le tout pour le tout.

Manchester United tient enfin sa cible principale

Le FC Barcelone était à deux doigts de réaliser un hold-up à Manchester United. En effet, le club anglais était en négociation avec le Sporting pour le recrutement de Bruno Fernandes depuis l'été dernier. Le milieu de terrain est l'un des grands espoirs du moment. Plusieurs offres des Red Devils ont été rejeté par le Sporting. Il a fallu l'intervention du FC Barcelone pour forcer l'équipe de Paul Pogba a tenter le tout pour le tout.

C'était presque du jamais vu. En fin d'après-midi, le Barça aurait fait une offre très intéressante au Sporting pour Bruno Fernandes. En effet, les Catalans auraient proposé un contrat jusqu'en 2025 ainsi qu'un alignement sur les demandes financières du Sporting. Ensuite, il était prévu que Fernandes soit prêté au Valence CF pour une saison (2020/2021) avant de revenir au Barça. Seul problème, les Catalans proposaient l'opération en été. L'objectif du Barça était de séduire l'agent de Bruno Fernandes qui est aussi l'agent de Rodrigo Moreno afin que Valence CF baisse le prix du joueur.

Apprenant la nouvelle, la direction de Manchester United n'a pas formulé une offre, mais deux en l'espace de quelques heures. Selon Sky Sports, la dernière offre serait une indemnité de transfert de 67.71 millions de livres sterling et plusieurs bonus. Seule différence, le club anglais c'est maintenant, alors que le Barça voulait attendre l'été.

Bruno Fernandes à Manchester United dès demain

Toujours selon Sky Sports, les responsables du Sporting Lisbonne auraient accepté l'offre de Manchester United. Ils n'attendent plus que les documents officiels pour formaliser le transfert de Fernandes. Le joueur devrait se rendre à Manchester demain ou jeudi au plus tard, pour y passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée.

L'arrivée de Fernandes devrait faciliter le départ de Paul Pogba l'été prochain. En effet, ce dernier est toujours voulu par Zinedine Zidane au Real Madrid. Selon les performances de Fernandes, le dossier Pogba pourrait se décanter.