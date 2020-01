PSG Mercato : Transfert, la tension monte pour Edinson Cavani

À trois jours de la fin du mercato hivernal, il n'y a toujours pas d'accord entre le PSG et l'Atletico Madrid autour du transfert d'Edinson Cavani. Le clan de l'Uruguayen reste confiant, mais la tension commence à monter.

Edinson Cavani à l'Atletico Madrid, qu'est-ce qui coince ?

À un peu plus de cinq mois de la fin de son contrat avec le PSG, Cavani souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Atletico Madrid cet hiver. L'attaquant Uruguayen rêve de jouer à l'Atletico Madrid. Cavani n'est plus titulaire à Paris et ne veut plus rester sur le banc de touche. À trois jours de la fin du mercato, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs. Selon le quotidien Le Parisien, une certaine confusion règne.

En effet, selon L'Equipe, il y a quelques jours, une offre de 15 millions d'euros avait été soumise par l'Atletico au PSG pour Edinson Cavani. Offre rejetée ce mardi par l'équipe de Thomas Tuchel. Paris souhaite un montant proche de 20 millions d'euros selon Le Parisien. Le PSG souhaite jouer la montre en espérant arriver à un montant proche des 20 millions d'euros souhaités. Une situation qui fait monter la tension d'un cran dans le clan de l'attaquant du PSG, qui se veut toutefois confiant pour la suite de ce dossier.

Le PSG veut se faire respecter en Europe en matière de transfert

Depuis l'arrivée de Neymar Jr, les grands joueurs du PSG trouvent difficilement une porte de sortie. Hormis le cas Zlatan Ibrahimovic, plusieurs autres cadres ont souhaité quitter la capitale, sans succès ou avec une séparation houleuse. On peut citer le cas Adrien Rabiot qui a finalement quitter le club libre. Ou encore celui de Neymar Jr qui a tout fait pour rejoindre le Barça l'été dernier. Même Marco Verratti, le milieu de terrain parisien, a été tenté par une autre équipe, mais Paris a bloqué son transfert.

Oui, les joueurs doivent respecter leurs contrats. Oui, le prix de vente doit permettre au club de réaliser une plus-value. Oui, on ne peut pas vendre un cadre n'importe comment. Mais, a force de faire les gros titres en rendant les transferts des cadres toujours difficiles, la côte du PSG chez les joueurs pourrait diminuer. Attirer les stars deviendrait encore plus difficile. Se faire respecter en Europe, oui Tottenham le fait très bien tout en vendant ses cadres dès que ces derniers souhaitent partir. Paris devrait peut-être apprendre du club anglais en ce qui concerne les ventes des grands...