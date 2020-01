Négociations rompues pour Rodrigo Moreno, Giroud en approche

Selon les informations de la Cadena SER repris par Eurosport, Valence CF et le FC Barcelone ont rompu les négociations pour Rodrigo Moreno. Cette nouvelle réactive sérieusement la piste Olivier Giroud pour les dirigeants barcelonais.

Les négociations sont rompues pour Rodrigo Moreno

Le FC Barcelone et Valence CF ne sont finalement pas parvenus à un accord pour Rodrigo Moreno. C'est la Cadena SER Valence qui a annoncé la nouvelle. Les deux clubs ne s'entendent pas sur la forme du transfert. En manque de liquidité, l'équipe de Quique Setién a proposé un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de réalisations de certaines conditions sportives, plus un ou plusieurs joueurs.

Offre refusée par Valence qui est resté sur sa position de départ, à savoir un transfert direct avec une indemnité de 60 millions d'euros. Cette impasse pousse donc le Barça à étudier les plans B, comme la piste Olivier Giroud.

Le FC Barcelone devrait faire une offre pour Olivier Giroud

Le champion du monde 2018 pourrait bel et bien devenir un joueur du Barça à la fin de ce mercato. En effet, le Barça ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire venir d'autres joueurs de qualité pour remplacer Luis Suarez. Aubameyang coûte trop cher car il a encore 18 mois de contrat. Edinson Cavani est aussi une option, mais la récente santé fragile de l'attaquant aurait freiné les ardeurs du club Catalan. Reste la piste Olivier Giroud. Le français devrait coûter moins cher que les autres. En plus, il se blesse peu et s'entend déjà très bien sur le terrain avec Antoine Griezmann.

Même s'il n'a pas l'ADN du Barça, Giroud est un bon joueur et un vrai buteur. Son profil peut apporter quelque chose de différent au club. Seule ombre au tableau, le joueur serait déjà d'accord avec l'Inter Milan qui lui propose un contrat de deux ans et demi. Si le FC Barcelone fait une offre similaire et passe à la caisse plus vite que l'Inter Milan, il est fort possible qu'il remporte la partie. Affaire à suivre.