Liverpool : Sadio Mané, forfait pour les trois prochains matches

Aujourd'hui mercredi à 20h45, Liverpool joue le match en retard de la 18e journée contre West Ham en Premier League et Jürgen Klopp a donné des nouvelles de Sadio Mané. Ce dernier sera absent trois matches.

Sadio Mané souffre d'une petite déchirure musculaire

L'international Sénégalais Sadio Mané, est forfait pour les trois prochains matches de Liverpool. Il ne disputera donc pas le match en retard de la 18e journée de Premier League, un déplacement à West Ham. L'annonce a été faite par son coach, Jürgen Klopp.

"Sadio Mané ne disputera pas le match face à West Ham et probablement pas celui contre Southampton. Après, ça devrait aller. La semaine prévue ensuite est parfaite pour qu'il se remette sur pied. Il a une petite déchirure musculaire, assez sérieuse pour le tenir éloigné des terrains. Mais nous avons de la chance, cette blessure n'est pas trop grave. Nous avons trois matches en une semaine, il sera absent ces trois prochains matches," a conclu le technicien allemand.

Leader de la Premier League, Liverpool a pour ambition de terminer la saison invaincue. Un exploit qui paraît de plus en plus possible après les performances de cette équipe qui totalise 67 points sur 69 possibles (22 victoires et 1 match nul en 23 matches).

Takumi Minamino devrait remplacer l'international Sénégalais

Mané sur la touche, Takumi Minamino a l'occasion de briller. L'international Japonais est la première recrue de Jürgen Klopp cet hiver. Le Japonais de 25 ans a impressionné Klopp lors de la double confrontation entre Liverpool et le RB Salzburg. Jürgen Klopp a demandé à sa direction de recruter le Japonais. L'indemnité de transfert était de 8.5 millions d'euros, pour un joueur que Salzburg avait acheté à 800 000 euros.

La blessure de Sadio Mané est une occasion pour la nouvelle recrue de montrer sa valeur. Minamino a déjà remplacé Mané le week-end dernier après sa sortie sur blessure. Cette semaine, il aura l'occasion de devenir indispensable pour Jürgen Klopp.