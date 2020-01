ASSE : CDF, Puel distribue des points après la qualification

L’ ASSE a éliminé l’AS Monaco en 8e de finale de la Coupe de France, mardi soir. Claude Puel a félicité son équipe après la victoire (1-0) au stade Louis-II.

Claude Puel loue le courage de son équipe contre Monaco

C’est bien l’ ASSE qui est en quart de finale de la Coupe de France et non l’AS Monaco éliminée sur son terrain (1-0). Claude Puel se réjouit de la qualification de son équipe. Mieux, il a distribué des points aux joueurs qui ont été individuellement performants dans le collectif. « Je suis très heureux pour mon équipe. On s'est qualifié au courage », a savouré l’entraineur de l’AS Saint-Étienne.

Il faut souligner que ce dernier a laissé au repos les joueurs qui avaient beaucoup joué et qui s'étaient démenés, surtout contre le Nîmes Olympique samedi dernier. Et les joueurs de retour de blessure ont donné entière satisfaction.

« On avait donc fait le pari de relancer des joueurs qui relèvent de blessure et sans temps de jeu. Ils ont tenu le rythme et même fini le match », a apprécié Claude Puel. « Denis Bouanga, Gabriel Silva, Romain Hamouma et William Saliba sortaient pourtant d’une longue période d'inactivité. Ils ont tout donné », a-t-il noté, ensuite.

La paire Wesley Fofana - William Saliba encensé par Puel

Ayant laissé le capitaine Loïc Perrin sur le banc de touche, Claude Puel avait aligné la paire Wesley Fofana - William Saliba en défense centrale. « Ces deux gamins ont beaucoup de qualités. Ils ont été très solides et costauds face à des attaquants de la trempe de Wissam Ben Yedder. Ils ont montré tout leur potentiel », a-t-il fait remarquer.

Pour finir, le patron du staff technique de l’ ASSE a estimé que la victoire contre l’ AS Monaco est celle « d’un groupe qui a fait preuve de beaucoup de solidarité ».

Le coach de l'ASSE espère éviter le PSG lors du tirage au sort

Rappelons que les Verts avaient atteint les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mais ils avaient été éliminés par le PSG (6-1). En Coupe de France, Claude Puel espère un bon tirage en quarts de finale, ce coup-ci.

« Tout dépend du tirage. Jouer un huitième de finale à Monaco était déjà une mission difficile. Si on tombe en quart de finale contre nos amis parisiens, il faudra espérer qu’ils soient plus gentils qu’en Coupe de la Ligue. Pour le moment, il s'agit de passer le cap », a déclaré le coach stéphanois pour finir.

Notons que le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France est prévu ce jeudi 30 janvier (20h45), juste avant le coup d'envoi du dernier huitième de finale, entre l'OGC Nice et l' OL (20h55).