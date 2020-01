Atletico Madrid : annonce choc sur le dossier Thomas Lemar

Alors que la fenêtre hivernale de transfert touche à sa fin, le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea et Tottenham veulent tous recruter Thomas Lemar. L'Atletico Madrid sort enfin du silence et fait une annonce choc.

Gil Marin DG de l'Atletico Madrid : "Thomas Lemar n'est pas à vendre."

Le directeur général de l'Atlético Madrid, Gil Marin, a exclu la possibilité que Thomas Lemar quitte le club en janvier. L'entraîneur Diego Simeone serait prêt à le laisser partir, mais Marin a écarté l'idée d'un transfert ce mois-ci. "Lemar n'est pas à vendre. Il ne peut pas quitter l'Atletico de Madrid ce mois", a déclaré Marin à Goal.

Thomas Lemar a rejoint l'Atlético lors d'un transfert de 70 millions d'euros, en provenance de l'AS Monaco en 2018. Malgré ses 64 matches avec l'Atletico, Lemar a eu du mal à se maintenir dans le onze de départ de Diego Simeone. L'international français a participé à 21 matches cette saison (Liga et Ligue des Champions), mais seulement 10 en tant que titulaire. Il n'a pas encore été décisif cette saison avec 0 but et 0 passe décisive. Simeone a clairement indiqué au début du mois qu'il n'était pas satisfait de ses performances et qu'il s'attendait à une amélioration radicale lorsqu'il se remettra de la blessure à l'ischio-jambier qui l'a tenu à l'écart des terrains depuis décembre.

La déclaration de Simeone sur Thomas Lemar au début du mois de janvier

"Les faits parlent mieux que les mots. Lemar est un joueur important qui n'a pas été capable de développer son jeu, mais qui a des caractéristiques que les autres n'ont pas", a déclaré Diego Simeone lors d'une conférence de presse. "Maintenant, si Lemar peut rester ou non... Nous savons que les agents travaillent de manière exemplaire. Les clubs travaillent en fonction de leurs besoins. Mais, en tant que footballeur, chaque fois qu'il a été disponible, il a joué beaucoup plus qu'il n'a pas joué. Ses caractéristiques m'ont toujours enthousiasmé. Mais il n'a pas été capable de répondre aux attentes", a conclu le coach.

Si l'Atlético Madrid n'est pas disposé à faciliter le départ de l'attaquant, il s'efforce d'en signer un autre avant la fermeture de la fenêtre de transfert. En effet, l'Atletico Madrid tente de faire signer Edinson Cavani en provenance du Paris Saint-Germain et a même conclu un accord personnel avec l'Uruguayen. Cependant, ils doivent encore convaincre le PSG. Les rapports récents indiquent qu'une offre de 15 millions d'euros a été rejetée. L'Atletico Madrid est cinquième du championnat espagnol après 21 matches, le recrutement d'un attaquant devient très urgent.