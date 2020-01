FC Nantes Mercato : Le coup de bluff de Christian Gourcuff

Après la défaite du FC Nantes (1-0) face à Bordeaux, Christian Gourcuff a exprimé de sérieux doutes concernant le mercato hivernal des Canaris. Un discours qui cacherait en réalité les réelles intentions du coach nantais.

Le souhait caché de Christian Gourcuff dévoilé

Cet hiver, le FC Nantes a déjà dégainé sur le marché des transferts. Le club nantais est parvenu à renforcer son secteur offensif avec l’arrivée de Renaud Emond et le retour de prêt d’Anthony Limbombe. Mis à part ces deux renforts, le club nantais va-t-il s’attacher les services d’une nouvelle recrue cet hiver ? Christian Gourcuff s’est montré très pessimiste sur le sujet.

Le coach nantais a laissé entendre que son club a terminé son marché. Il devrait se contenter de l’effectif actuel pour la suite de la saison. « En quatre jours, on va acheter ? Il faut être sérieux ! On cherche des solutions en interne. On dit qu’il y a des jeunes au club, on va faire avec ce que l’on a », a déclaré Christian Gourcuff en conférence de presse.

Mais selon les indiscrétions de David Phelippeau, les propos du coach du FC Nantes ne sont que du grand bluff.

Le FC Nantes toujours aux trousses d’un latéral ?

En réalité, le coach des Canaris nourrirait en secret le désir de recruter un nouveau joueur en cette fin de mercato hivernal. Le journaliste pour 20 Minutes explique sur son compte Twitter que « contrairement à ce que Gourcuff laissait sous-entendre », le mercato est « peut-être pas fini pour le FC Nantes, notamment dans le sens des arrivées ».

Confronté à une série de blessures - Nicolas Pallois, Molla Wagué, Fabio et Marcus Coco sont toujours indisponibles -, le club nantais s’activerait en coulisse pour faire venir « un nouveau latéral ». De quoi réactiver le dossier Bacary Sagna ? L’ancien international français a déjà été approché par les Canaris, mais rien de concluant jusqu’ici. Les Nantais pourraient revenir à la charge en cette fin de mercato hivernal.

Quoi qu’il en soit, les dirigeants du FC Nantes ont moins de trois jours pour trouver et recruter un nouveau défenseur.