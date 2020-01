Chelsea : nouveau prétendant très sérieux pour Olivier Giroud

Le champion du monde 2018, Olivier Giroud, est l'un des joueurs les plus sollicités de ce mercato. Un club supplémentaire aurait fait une offre à Chelsea pour le transfert du français.

Tottenham fait une offre à Chelsea pour Olivier Giroud

En effet, l'attaquant français aurait fait l'objet d'une proposition de la part de Tottenham. Selon Goal, Tottenham aurait proposé un contrat de 18 mois à Olivier Giroud. L'équipe de José Mourinho recherche un attaquant capable de pallier l'absence d'Harry Kane blessé jusqu'en fin de saison.

L'Inter Milan était en pole position sur le dossier Olivier Giroud mais tarde à concrétiser l'affaire. Toujours selon Goal, les négociations avec Chelsea se sont avérées plus compliquées que prévu. De plus, l'Inter a acheté d'autres joueurs : Ashley Young, Victor Moses et Christian Eriksen. Même si l'arrivée de Giroud en Lombardie est toujours possible, l'offre de Tottenham pourrait bien faire mouche. La principale raison étant la présence de José Mourinho.

José Mourinho pourrait faciliter le transfert d'Olivier Giroud

Tottenham a flairé le bon coup et va tenter de recruter Giroud avant la fin du mercato. Ce dernier voit d'un bon oeil un retour du français dans le nord de Londres. En effet, sa famille souhaite rester dans la capitale anglaise. Le problème est de savoir si Chelsea va accepter de renforcer un rival direct. La solution à ce problème n'est pas évidente, mais la présence de José Mourinho à Tottenham pourrait faciliter les choses.

José Mourinho et Chelsea ont par ailleurs de bonnes relations. L'actuel entraîneur des blues, Frank Lampard est un poulin de Mourinho avec qui les relations ont toujours été cordiales. Si l'offre financière de Tottenham satisfait les exigeances de Chelsea, il est fort possible que le transfert se fasse. De plus, Olivier Giroud avait déjà quitté un club de Londres pour un autre en quittant Arsenal pour Chelsea. Si ce transfert se fait, Giroud deviendra le deuxième français à porter les couleurs de Tottenham, Arsenal et Chelsea, après William Gallas.