AS Monaco Mercato : Fodé Ballo-Touré courtisé en Europe

Courtisé en Angleterre et en Allemagne, l’AS Monaco pourrait perdre Fodé Ballo-Touré cet hiver. Et ce alors que la défense monégasque est l’un des chantiers les plus importants du club de la Principauté.

Fodé Ballo-Touré dans le viseur de plusieurs clubs à l’étranger

Avec 36 buts pris après 21 journées de Ligue 1, l’AS Monaco est l’une des pires défenses de Ligue 1. Le club de la Principauté est la troisième des pires défenses du championnat derrière la lanterne rouge Toulouse (47 buts encaissés) et Amiens (41). Alors que ses performances défensives inquiètent, le club entraîné par Robert Moreno pourrait perdre Fodé Ballo-Touré, un de ses grands espoirs en défense.

Le jeune défenseur de l’AS Monaco est en effet sur les tablettes de plusieurs clubs en Angleterre et en Allemagne. D’après les informations de Foot Mercato, West Ham et Crystal Palace sont intéressés par Fodé Ballo-Touré. Mais le média révèle que Schalke 04 est prêt à tout pour recruter le défenseur de 23 ans. Le club allemand suit le joueur depuis de longs mois et apprécie son profil.

Fodé Ballo-Touré va-t-il rester à Monaco ?

S’il est apprécié par d’autres clubs européens, Fodé Ballo-Touré pourrait ne pas bouger, du moins cet hiver. Foot Mercato indique que le latéral de l’AS Monaco ne compte pas quitter le Rocher en janvier. De même, son club n’entend pas le céder durant le mercato. Surtout qu’il doit résoudre ses problèmes en défense. Foot Mercato annonce que Monaco va repousser toute offre pour Ballo-Touré.

Recruté en provenance du LOSC en janvier 2019, Fodé Ballo-Touré est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2023. Le latéral gauche est titulaire lorsque Monaco évolue avec quatre défenseurs. Il a déjà disputé 14 matches de Ligue 1 cette saison, dont 11 en tant que titulaire.