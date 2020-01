Barça, Valence FC Mercato : Verdict connu pour Rodrigo Moreno

Désireux de signer Rodrigo Moreno cet hiver pour combler la longue absence de Luis Suarez, le Barça sait désormais à quoi s’en tenir. Le club de Valence FC aurait lâché sa décision finale pour ce dossier.

Barça mercato : clap de fin dans le dossier Rodrigo Moreno ?

Blessé au genou et opéré, Luis Suarez ne sera pas présent avec le Barça pendant de longs mois. Et le buteur uruguayen ne sera finalement plus remplacé par Rodrigo Moreno. Or, les grandes échéances arrivent tant en Liga qu’en Ligue des Champions.

Pour les recruteurs barcelonais, il n’est pas question d’aborder ces grands rendez-vous sans avoir trouvé un autre attaquant pour remplacer leur buteur charismatique. Si Pierre-Emerick Aubameyang est leur cible privilégiée, les recruteurs catalans ont également ciblé Rodrigo Moreno, attaquant du Valence FC.

Mais le Barça gagnerait à ravaler son intérêt pour le buteur du club Che. En effet, le Valence FC ne serait pas opposé à un départ du joueur de 28 ans cet hiver. Mais Josep Maria Bartomeu et son staff devront aligner 60 millions d’euros pour obtenir la signature du Valencien. Une somme qui, selon les informations divulguées par EFE, aurait fait fuir le club catalan. Autrement dit, le Barça abandonne le dossier Rodrigo Moreno et devrait se tourner vers d’autres pistes.

Mais les Blaugranas n'envisagent sans doute pas de retourner vers la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang. Mikel Arteta, manager des Gunners, a déjà prévenu qu’il voulait le Gabonais « à 100% » avec la formation de Premier League.

Enfin, l'échec du dossier Rodrigo Moreno signifie le maintien de Moussa Wagué. L’international sénégalais avait en effet été inclus dans le deal pour faciliter une signature du joueur du Valence FC.

Une bonne nouvelle pour Olivier Giroud, piste potentielle du club catalan...