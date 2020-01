Mercato Bordeaux : Atalanta, difficultés dans l'affaire Bellanova

Mercato Bordeaux : Atalanta, revirement dans le dossier Bellanova ? Les négociations entre les Girondins de Bordeaux et l’Atalanta Bergame sur le transfert de Raoul Bellanova seraient bloquées sur deux points.

Quels sont les points qui bloquent le transfert de Bellanova à l’Atalanta

L’Équipe a révélé mardi que Bordeaux et l’Atalanta Bergame auraient trouvé un accord en vue du transfert de Raoul Bellanova en Italie. La source a annoncé le retour du défenseur latéral droit dans son pays natal, mais en prêt. Selon le quotidien de sport, le joueur de 19 ans devait être prêté pour 18 mois, avec une option d'achat.

Contrairement au journal national, Clément Carpentier apprend que les dirigeants Bordealais et leurs homologues lombards négocient encore deux derniers détails du dossier. D’après le journaliste de 20 Minutes, le club au scapulaire a fixé l’option d’achat entre 4,5 et 5 M€ aux responsables de l’Atalanta Bergame pour céder Raoul Bellanova. Et ce n’est pas tout ! Les Girondins exigent en plus, un pourcentage à la revente du jeune arrière.

« Négociations toujours en cours pour Bellanova. Accord Bordeaux-AtalantaBergame sur un prêt de 18 mois. Discussions sur OA (Bordeaux veut 4,5-5M) et le % à la revente. Le joueur, lui, discute encore avec le club italien sur des détails », écrit la source sur son compte Twitter.

Raoul Bellanova indésirable à Bordeaux !

Recruté à l’AC Milan pour moins d’un million d’euros, à la toute fin du mercato hivernal de janvier 2019, le natif de Rho (Italie) avait été prêté aux Rossoneri dans la foulée de son transfert. Cela pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison dernière.

Revenu au Château du Haillan l’été dernier, Raoul Bellanova ne rentre pas dans les plans du coach Paulo Sousa. Pour preuve, il n'a fait qu'une seule apparition en Ligue 1 cette saison. C’était le 10 août 2019, face à Angers SCO, lors de la première journée du championnat.

Titulaire au coup d'envoi, Raoul Bellanova avait été remplacé par Yassine Benrahou, après l’heure de jeu (63e). Les Marine et Blanc avaient perdu le match (3-1) au stade Raymond Kopa. Sous contrat avec le FCGB jusqu'en juin 2022, l'Italien vaut un million d'euros sur le marché, selon l'estimation de Transfermarkt.