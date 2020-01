OL Mercato : Bruno Guimaraes justifie son choix pour Lyon

Alors que l’officialisation de son transfert à l’ OL reste encore attendue, Bruno Guimaraes a expliqué pourquoi il a choisi Lyon au détriment de l’Atlético Madrid.

Juninho a pesé pour la venue de Bruno Guimaraes

Pisté par l’ OL et l’Atlético Madrid, le milieu brésilien Bruno Guimaraes a choisi de s’engager avec Lyon. Alors que l’officialisation du club rhodanien se fait encore attendre, le crack de 22 ans a encore confirmé son arrivée dans la capitale des Gaules. Mardi, au sortir d’une rencontre avec la sélection olympique du Brésil dont il est le capitaine, le joueur de l’Athletico Paranaense a révélé les dessous de son transfert à Lyon.

Au micro de Globoesporte, Bruno Guimaraes a notamment justifié son choix de rejoindre l’ OL. A en croire le jeune milieu de terrain, il a vraiment ressenti qu'il était désiré à Lyon par rapport à Madrid. « L’Atlético Madrid a toujours eu une option préférentielle, mais n’est jamais venu parler avec moi. Lyon me voulait plus que les autres équipes et je suis heureux d’aller là-bas », a confié le joueur.

Guimaraes à Lyon en février

Bruno Guimaraes en a également profité pour révéler le grand rôle joué par le directeur sportif de l’ OL. « L’appel de Juninho a pesé. Il m’a dit qu’il allait faire de moi le meilleur milieu du monde, je crois en son discours. Il a toujours été super sincère avec moi, il a joué cartes sur table », a déclaré le crack auriverde. Aux dernières nouvelles, le dirigeant lyonnais a pris la route pour la Colombie pour finaliser le transfert du joueur, une opération bouclée à 95% jusqu'ici selon les dires de Juninho.

Le transfert de Bruno Guimaraes est estimé à 25 millions d’euros, l’ OL et l’Athletico Paranaense n’ayant encore rien officialisé. Un contrat jusqu’en 2025 est également évoqué. Actuellement en Colombie où il dispute le tournoi pré-olympique, le Brésilien devrait arriver à Lyon en février.