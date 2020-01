PSG, Barça Mercato : Bartomeu déjà fixé sur le retour de Neymar

Alors qu’il dispute sa troisième saison au PSG, Neymar est toujours convoité par le Barça. Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, s’est d’ailleurs exprimé sur le retour du Brésilien au Camp Nou mardi.

Révélation de Bartomeu sur le retour de Neymar

Le feuilleton Neymar avait alimenté le dernier mercato estival. L’attaquant du PSG était en effet sur le point de retourner au Barça l’été dernier. Le nom du Brésilien continue d’ailleurs de circuler en Catalogne. Invité lors d’un gala organisé par Mundo Deportivo mardi, Josep Maria Bartomeu s’est encore exprimé sur le retour éventuel du crack brésilien chez les Blaugranas.

Pour le président du Barça, il est encore « prématuré » pour parler d’un retour de Neymar à Barcelone. « Tant que nous n’aurons pas eu de réunions pour planifier la saison prochaine, on ne parlera pas de ce sujet », a notamment lâché Josep Maria Bartomeu au micro de Mundo Deportivo. Il faut dire qu’actuellement les dirigeants catalans cherchent davantage un avant-centre pour compenser l’absence de Luis Suarez.

Opéré au genou, l’attaquant uruguayen ne sera pas de retour avant mai. Les noms de Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang et Rodrigo Moreno sont associés au Barça. S’agissant du joueur de Valence, son club réclame au moins 60 millions d’euros pour le lâcher en janvier. Mikel Arteta a fait savoir qu’il comptait sur son buteur gabonais.

Le plan du PSG pour contrer le Barça

S’il n’est pas pressé de récupérer Neymar, Josep Maria Bartomeu s’est néanmoins dit « ouvert à tout », ce qui indique qu’il ne ferme pas la porte aux discussions avec le PSG. Parlant de discussions, Paris ne semble pas disposé à céder Neymar. Le PSG pense même à prolonger le contrat du joueur de 27 ans. Recruté en 2017, l’ancien blaugrana est actuellement lié au club de la capitale jusqu’en 2022.

Pour le moment, l’intéressé ne semble pas vraiment emballé à l’idée de renouveler son contrat au PSG. ESPN révélait récemment que la prolongation du Brésilien dépendra du parcours européen du Paris Saint-Germain cette saison. Il espère réaliser une belle saison européenne avant de rempiler.

Le PSG n’a plus atteint les quarts de finale de la Ligue des champions depuis quatre ans. Cette année, les Parisiens vont tenter de franchir les huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund. Une double confrontation durant laquelle Neymar est attendu. Depuis sa signature à Paris, l’attaquant auriverde n’a joué qu’un seul match en phase à élimination directe. C’était lors de sa première saison à Paris, lors du match aller des huitièmes de finale contre le Real Madrid (défaite 3-1).

Un grand retour avec le PSG en C1 ?

Depuis, Neymar n’est plus apparu à ce stade de la compétition, la faute aux blessures. Il avait en effet manqué le match retour au Parc des Princes contre le Real Madrid (défaite 2-1). La saison passée le joueur formé à Santos avait raté la double confrontation contre Manchester United. Les Reds Devils s’offrant même le graal en arrachant leur qualification sur la pelouse du PSG avec un effectif diminué.

Contre Dortmund, le club de la capitale espère enfin pouvoir compter sur son crack. Il faut dire que celui-ci affiche un bel état de forme lors des dernières rencontres du PSG. Il reste d’ailleurs sur un doublé contre le LOSC (2-0) en Ligue 1.

Cette saison, Neymar en est déjà à 15 buts et 9 passes décisives en 17 matches avec le PSG. Il n’y a plus qu’à espérer qu'il puisse tenir pour mener Paris le plus loin possible en Ligue des champions. Comme à son habitude, le Barça surveillera de près les performances de son ancien joueur. Le retour du prodige auriverde fait toujours autant fantasmer en Catalogne.