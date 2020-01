RC Strasbourg : CdF, mauvaises nouvelles pour Laurey avant l’ OM

Le RC Strasbourg ira défier l’ OM ce mercredi (21h05) en 8es de finale de la Coupe de France. Thierry Laurey devra se débrouiller avec un groupe privé de plusieurs joueurs majeurs.

Le RC Strasbourg sans 7 joueurs majeurs face à Marseille

Thierry Laurey a déclaré qu’il voulait remporter ce match. Mais on se demande comment l'entraîneur du RC Strasbourg y parviendra. L’ OM est étincelant cette saison. Son match nul contre le SCO Angers (0-0, 21e journée de Ligue 1) ne doit pas inciter à faire de fausses analyses.

En plus, le RC Strasbourg va évoluer sans sept de ses joueurs cadres. L’ancien défenseur caennais Alexander Djiku ne sera pas présent pour cause de suspension. Thierry Laurey ne pourra pas compter non plus sur le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde, malade. Deux joueurs à qui il faut également ajouter Lamine Koné, Anthony Caci, Sanjin Prcić, Lebo Mothiba et Ivann Botella, tous blessés.

Les Marseillais grands favoris face aux Strasbourgeois ?

En face, André Villas-Boas ne pourra pas aligner Dario Benedetto (touché au talon d’Achille) ni Morgan Sanson (suspendu). Mais l’ Olympique de Marseille enregistre les retours de Bouna Sarr, Boubacar Kamara et Dimitri Payet. Absents lors de la réception du SCO Angers, ces trois joueurs sont physiquement opérationnels pour la rencontre de ce mercredi soir. D’ailleurs, le technicien portugais n’a pas caché qu’il comptait sur leur fraicheur.

Mais on sait qu’un match de coupe n’est jamais gagné d’avance. Le RC Strasbourg peut toujours créer la surprise. Thierry Laurey peut sortir un lapin de son chapeau. Comme lors de la brillante victoire des Strasbourgeois à Monaco (3-1).