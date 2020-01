PSG Mercato : L’Atlético Madrid se fixe une limite pour Cavani

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts hivernal, l’Atlético Madrid n’a toujours pas trouvé d’accord avec le PSG pour Edinson Cavani. Le montant de 15 M€ ne séduit pas le club de la capitale. Or, les Colchoneros ne semblent pas enclins à proposer plus.

Atlético Madrid : 15 M€ pour Edinson Cavani et pas plus ?

Il ne reste plus que deux jours à l’Atlético Madrid pour boucler le transfert d’Edinson Cavani. Jusqu'à présent, le PSG campe sur sa position. Il ne souhaite pas céder le meilleur buteur de l’histoire du club à 15 M€. Quant aux Madrilènes, ils n’ont pas non plus l’intention d'aller au-delà de leur deuxième offre.

D’après les indiscrétions du journal Le Parisien, l’Atlético Madrid ne mettra pas plus de 15 M€ sur l’avant-centre de 32 ans à qui il ne reste plus que cinq mois de contrat. Du coup, c’est le statu quo. « Les deux clubs ont du mal à trouver un terrain d’entente sur les modalités financières de cette opération », a confirmé le quotidien.

En effet, le Paris Saint-Germain réclamerait 20 M€ au moins pour laisser filer Edinson Cavani. Thomas Tuchel ne compte plus sur l’attaquant, mais le club de la capitale ne souhaite pas le brader. Surtout que de nombreux clubs huppés, notamment Chelsea, Manchester United et l’Inter Miami en MLS sont intéressés par les services d’El Matador.

Malgré tout, les Colchoneros n’ont pas refermé le dossier du buteur uruguayen qui veut rejoindre le Wanda Metropolitano. Selon la source, l’Atlético Madrid « ne souhaite pas surpayer un joueur dont le contrat arrive à échéance dans quelques mois ». « Néanmoins, cela ne met pas un terme à l’hypothèse d’un transfert de Cavani à Madrid », a précisé le média francilien. Concernant le mercato hivernal, les portes se referment le vendredi 31 janvier à minuit.

Cavani absent du groupe parisien contre Pau

Pour rappel, Cavani n'est pas dans le groupe de l'entraineur du Paris SG pour affronter le FC Pau (National), ce mercredi (coup d’envoi à 18h30), au Stade du Hameau, en 8e de finale de la Coupe de France. Tout comme Neymar, Marquinhos, Thiago Silva et Keylor Navas.

Le groupe du PSG contre le FC Pau : Bulka, Innocent, Sergio Rico - Bakker, Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Mbe Soh - Aouchiche, Draxler, Idrissa Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti - Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Mbappé.

Absents : Bernat (soins), Cavani (choix), Abdou Diallo (repos), Marquinhos (blessure), Meunier (repos), Keylor Navas (repos), Neymar (repos), Thiago Silva (soins).