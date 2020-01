ASSE : Claude Puel contrarié par Romain Hamouma à Monaco

Claude Puel n’a pas tenu rigueur à Romain Hamouma qui l’a contrarié, lors du 8e de finale de la coupe de France entre l' ASSE et l'AS Monaco (1-0) au Stade Louis-II.

ASSE : Claude Puel justifie le maintien d' Hamouma sur le terrain

La plupart des joueurs de l’ ASSE étaient sur les rotules en fin de match contre l’AS Monaco, mardi soir dans la Principauté. Ils ont puisé dans leurs dernières ressources pour préserver leur courte victoire (1-0), grâce au but de Denis Bouanga (24e).

Romain Hamouma avait même demandé à sortir du terrain, épuisé. Mais Claude Puel ne l’a pas écouté. L’attaquant a donc fini la rencontre en tirant la langue, car il revenait de blessure et n’avait pas encore le rythme. L’entraineur de l’AS Saint-Étienne a expliqué pourquoi, il n’a pas sorti le joueur de 32 ans. Alors que ce dernier a manifesté un gros mécontentement.

« Romain Hamouma m'a même engueulé parce que je ne le sortais pas », a révélé le patron du staff technique des Verts, après la qualification de son équipe . « On avait utilisé tous nos remplaçants. Ce n'était pas prévu qu'il fasse tout le match. Denis Bouanga non plus. Mais le concours de circonstances, le fait de changer un défenseur à la mi-temps (Gabriel Silva par Miguel Trauco, ndlr) nous a privé d'un remplacement », a-t-il expliqué.

Le coach de l' ASSE a apprécié l'état d'esprit de son équipe contre Monaco

Au bout du compte, l’ ASSE est en quart de finale de la Coupe de France et connaitra son adversaire, lors du tirage au sort prévu ce jeudi 30 janvier (20h45). De quoi enchanter Claude Puel. « J'apprécie beaucoup l'abnégation, la solidarité. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué depuis deux mois et demi. C'est énorme dans un match de Coupe de France, en courant autant.

On a fait énormément d'efforts. On a beaucoup tiré sur les joueurs, ils ont magnifiquement répondu avec beaucoup de courage. Desfois, il n'y avait plus que la tête qui bougeait, mais ils l'ont bien bougée », a-t-il apprécié pour finir. Il n’y aura donc pas de conséquence pour Romain Hamouma. Contrairement à Timothée Kolodziejczak écarté par le coach des Stéphanois, à cause de son manque d’implication et de ses états d’âme.