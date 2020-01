PSG Mercato : Layvin Kurzawa parti pour finir à Paris ?

Annoncé à Arsenal puis du côté de la Juventus Turin, Layvin Kurzawa est toujours au PSG alors que le mercato ferme ses portes dans 48 heures. En manque de temps de jeu, le latéral français poussait pour un départ cet hiver.

Layvin Kurzawa recalé par la Juventus ?

Associé ces derniers jours à la Juventus Turin, Layvin Kurzawa n’a pas encore bougé du PSG. La presse italienne annonçait en effet un échange avec Mattia de Sciglio. Mais selon les dernières informations de RMC, les négociations seraient au point mort. Le club italien se montrant gourmand dans ce deal.

La Juventus estime en effet que le PSG devrait ajouter du cash en plus de Layvin Kurzawa. Et pour cause, Mattia De Sciglio a encore des années de contrat avec la Juventus. L’international italien (39 sélections) est encore lié à la Vieille Dame jusqu’en 2022. Le bail de son homologue français expire l’été prochain au Paris Saint-Germain.

Ce nouveau couac s’ajoute à un autre. La Juventus aurait également changé d’avis au sujet de Mattia De Sciglio. La polyvalence de l’Italien, qui peut autant évoluer à droite qu’à gauche, est un atout non négligeable pour Maurizio Sarri, le coach des Bianconeri.

Un départ de Kurzawa en été ?

De même, les nombreux pépins physiques de Mattia De Sciglio ne sont pas de nature à rassurer côté parisien. Constamment à l’infirmerie, l’Italien n’a joué que neufs matches depuis le début de la saison. Layvin Kurzawa lui, a tout de même disputé 15 rencontres depuis août. Autant de facteurs qui pourraient contraindre le latéral à attendre la fin de la saison avant de quitter le club de la capitale.

Une possibilité qu’avait pourtant écartée Layvin Kurzawa. Le latéral de 27 ans ne comptait plus poursuivre l’aventure avec Paris. Associé un temps à Arsenal, les Gunners n’ont jamais formulé une offre pour Kurzawa.

Au moment où les négociations calent avec la Juventus, l’ancien monégasque semble parti pour aller au terme de son contrat à Paris. Une situation délicate surtout qu'il devra se contenter du rôle de doublure de Juan Bernat. Les prochaines heures seront décisives pour l’avenir du Français.