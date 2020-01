OL : L’équipe de Rudi Garcia cartonne, Pierre Ménès reste prudent

Douzième de Ligue 1 à la mi-saison, l’ OL a retrouvé des couleurs en 2020. Pas de quoi emballer Pierre Ménès pour l’instant. Notons que le championnat est à la 21e journée.

L' OL invaincu en 2020, pas de quoi enflammer Pierre Ménès !

L’ OL avait bouclé la première moitié de saison à la 12e place de Ligue 1, avec 26 points. Soit 10 points de retard sur le podium, qualificatif pour la Ligue des Champions. Mais l’équipe de Rudi Garcia a redressé la barre en deux journées de Championnat seulement en 2020.

Après leur victoire sur les Girondins à Bordeaux (2-1) et sur le Toulouse FC (3-0) à Décines, les Gones sont désormais 5e avec 32 points (+15). Ils n’ont plus que 5 points de moins sur le 3e de Ligue 1, le Stade Rennais. L’ OL a même remporté 2 matchs en Coupe de France et 2 autres en Coupe de la Ligue. Du coup, les Lyonnais sont en finale dans la dernière compétition et affronteront le PSG, le 4 avril au Stade de France (21h10).

Lyon est ainsi invaincu cette nouvelle année, soit 6 matchs, 6 victoires, pour 21 buts inscrits et 7 buts encaissés. Mais Pierre Ménès ne s’enflamme pas pour l’heure. Le journaliste de Canal+ préfère attendre encore quelques journées pour se prononcer. Il veut voir l’ OL de Rudi Garcia face à des adversaires différents de Bourg-en-Bresse (National), du Stade brestois (14e) ou encore du Toulouse FC (20e). Ces trois clubs font en effet partie des 6 équipes battues par Lyon dans ce mois de janvier.

Pierre Ménès attend de voir l' OL face à des adversaires plus costauds

« La victoire nette et attendue de Lyon contre le Toulouse est un succès que j’attribuerais plus à la qualité des individualités lyonnaises qu’à celle de son fond de jeu », a analysé le chroniqueur sur son blog. « Cette équipe joue encore beaucoup par à-coups. Alors face à une équipe aussi faible que Toulouse, ça suffit. Mais j’attends encore de voir face à une adversité plus forte », a souligné Pierre Ménès ensuite.

Rappelons que Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde, Léo Dubois et Youssouf Koné sont blessés et toujours indisponibles. Malgré l'absence de ces quatre titulaires, l' OL ne donne pas l'impression d'être diminué.