Barça Mercato : 100 M€, coup dur pour la succession de Luis Suarez

La succession de Luis Suarez s’annonce plus compliquée que prévue. La presse britannique révèle que le Barça vient d’essuyer un refus XXL pour un attaquant évoluant en Premier League.

Terrible coup dur pour le Barça en Angleterre

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures, le FC Barcelone ne s’est toujours pas trouvé de remplaçant pour Luis Suarez. L’attaquant uruguayen est blessé au genou. Opéré il y a quelques jours, l’avant-centre du Barça ne rejouera pas avant le mois de mai. Son absence sera préjudiciable au club catalan qui s’est déjà vu doubler en tête de la Liga par le Real Madrid.

Le recrutement d’un nouvel avant-centre est donc une urgence au Barça. Ces dernières heures, la presse espagnole révélait un intérêt des Blaugranas pour le Valencien Rodrigo Moreno. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang circule également en Catalogne. Mercredi, Sky Sport a révélé que le FC Barcelone avait formulé une offre folle du côté de la Premier League.

Le média britannique assure ainsi que le Barça aurait proposé 100 millions d’euros pour s’offrir le Brésilien Richarlison. Sauf que la proposition des Azulgrenas aurait été repoussée par Everton, le club actuel de l’attaquant auriverde.

Actuellement 12e de Premier League, les Toffees comptent sur Richarlison pour remonter au classement. L’attaquant de 22 ans compte 8 buts en 22 matches de Premier League cette saison. Arrivé à Everton en 2018, le jeune international brésilien (17 sélections/6 buts) est sous contrat avec l’autre club de la Mersey jusqu’en 2024. Pour sa première saison en Angleterre, il avait inscrit 13 buts en championnat.

Une offre à 100 millions refusée ?

Il faut dire que l’information révélée par Sky Sport est assez surprenante. Ces dernières heures, la presse espagnole révélait en effet que le Barça avait déjà été recalé dans le dossier Rodrigo Moreno. Le Valence FC réclame au moins 60 millions d’euros pour lâcher le buteur espagnol. Pour atteindre le montant réclamé par Valence, le FC Barcelone aurait songé à vendre plusieurs joueurs cet hiver dont Ivan Rakitic.

On peut donc se demander comment le Barça aurait pu collecter 100 millions d’euros pour Richarlison. Surtout quand on sait que les Blaugranas ont de la peine à réunir 60 millions. A moins qu’ils veuillent faire venir le Brésilien et l’Espagnol cet hiver. Ce qui paraît invraisemblable au vu de la dernière sortie de Quique Setién, le successeur d’Ernesto Valverde sur le banc catalan.

Coup de pression de Quique Setién

Mercredi en conférence de presse, le coach du Barça a reconnu qu’il avait besoin d’un nouveau joueur (un attaquant). Surtout que le club vient de concéder une défaite (2-0) contre le Valence FC en Liga. « Je veux d'abord dire que je suis enchanté des joueurs qui composent mon effectif, mais je ne vais pas nier qu'il serait intéressant si un joueur pouvait arriver », a-t-il lâché. Mais le FC Barcelone version Setién peine à convaincre.

En trois sorties avec leur nouvel entraîneur, les Blaugranas affichent deux victoires (étriquées) contre Grenade (1-0) et Ibiza Eivissa (2-1). Le revers au Mestella samedi ne fait que remettre en question le choix de Quique Setién. Reste maintenant à savoir si la recrue que le technicien catalan attend va lui permettre de gagner en confiance et de compenser l’absence de Luis Suarez.

L’Uruguayen avait déjà inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives en 24 matches cette saison. Avec les échéances qui arrivent, le Barça étant encore engagé en Ligue des Champions, en Coupe d’Espagne et distancé par le Real en Liga, il est urgent pour les dirigeants catalans de signer un buteur cet hiver. Ils ne leur restent plus que quelques heures avant la fermeture du mercato.