LOSC Mercato : Un précontrat proposé à une pépite de Chelsea ?

Piteusement battu mercredi soir en Coupe de France à Épinal (National 2), le LOSC est en grande difficulté actuellement. Alors que Christophe Galtier va devoir trouver les mots pour relancer son groupe, ses dirigeants seraient, de leur côté, en passe de réaliser un très joli coup en cette fin de mercato...

Le LOSC aurait un temps d'avance sur la concurrence

C'est une nouvelle qui pourrait donner un peu de baume au coeur à des supporters lillois abattus actuellement par les mauvais résultats de leur club ces derniers temps.

Insatisfait de ses latéraux depuis le début de la saison, que ce soit à droite (Zeki Çelik et Jérémy Pied) ou à gauche (Domagoj Bradaric et Reinildo), Christophe Galtier pourrait bien voir débarquer au LOSC un jeune talent de Chelsea, le latéral droit Tariq Lamptey.

Plusieurs médias anglais (Sky Sport, Daily Mail et The Sun) affirment en effet que le club nordiste aurait proposé un précontrat au joueur de 19 ans, celui-ci étant libre à la fin de la saison. Très intéressé par l'offre transmise par le LOSC, Tariq Lamptey se donne le temps de la réflexion, une prolongation à Chelsea étant également envisageable.

Dernièrement apparu dans le groupe professionnel et même utilisé à trois reprises - une fois en Premier League et deux fois en Cup - par son entraîneur Frank Lampard, le jeune joueur de 19 ans reste cependant soumis à la concurrence de César Azpilicueta et de Reece James, ce qui le pousse à envisager son avenir loin de son club formateur.

Cadre des U19 du club anglais, Lamptey aurait convaincu les dirigeants lillois de le recruter après sa belle prestation réalisée lors de l'affrontement entre Chelsea et le LOSC en Youth League en octobre dernier.

Le LOSC - qui pousserait même pour le faire venir dès cet hiver - doit toutefois faire face à une grosse concurrence sur ce dossier puisque l'AC Milan, Brighton, Sheffield United et Crystal Palace seraient également intéressés par l'international U20 anglais selon une information du Daily Mail.