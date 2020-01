OM : Un retour de Florian Thauvin avec l' OM se précise

Opéré à la cheville droite, Florian Thauvin est absent avec l’ OM depuis septembre. Mais l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille va reprendre la course sur terrain cette semaine, avant un retour à la compétition de plus en plus proche.

OM : Florian Thauvin prêt à reprendre la course cette semaine ?

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’ OM cette semaine. L’ Olympique de Marseille a d’abord battu le RC Strasbourg (3-1) mercredi soir en 8es de finale de la Coupe de France. Ce jeudi matin, L’Equipe annonce que Florian Thauvin va reprendre la course sur les pelouses de la Commanderie.

Opéré depuis septembre dernier pour une douleur à la cheville droite, l’ailier droit de l’ OM n’a eu que 11 minutes de temps de jeu cette saison. C’était lors de la victoire contre l’ ASSE. Une opération après laquelle le champion du monde avait d’abord repris la natation puis la course sur tapis.

Désormais, Florian Thauvin en sera à la course sur terrain. Concrètement, cela signifie que le milieu offensif va reprendre les footings en solo au centre d’entraînement de l’ OM cette semaine. Le quotidien sportif précise même que l’ancien Magpie va commencer une préparation physique individualisée.

A quand le retour précis de Florian Thauvin à la compétition ?

Telle est la question que se pose les supporters. Une question à laquelle plusieurs personnes ont déjà répondu, à savoir l’entraîneur André Villas-Boas, l’agent Jean-Pierre Bernès et le capitaine Steve Mandanda. Mais les réponses données par ces différentes personnes dégagent une même tendance, à savoir le retour de Florian Thauvin au mois de février.

Ce jeudi matin, le média confirme un retour de l’ex-Bastiais en février. La source précise même qu’un retour de l’attaquant de l’ OM est envisageable lors du déplacement à Lille ou lors de la réception du FC Nantes, dans trois semaines.