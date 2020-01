OM - RC Strasbourg (3-1) : CdF, Villas-Boas livre son commentaire

L’ OM a battu le RC Strasbourg (3-1) mercredi soir en 8es de finale de la Coupe de France. L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille André Villas-Boas se dit désormais plus ambitieux dans cette compétition.

OM : Villas-Boas satisfait de la victoire contre le RC Strasbourg

L’ OM a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France au détriment du RC Strasbourg (3-1). André Villas-Boas est satisfait de la prestation de ses joueurs. En conférence de presse d’après-match, le technicien portugais a estimé que l’ OM « a bien joué,… a eu des occasions de 3-0 ».

Le coach olympien reconnaît toutefois que quand « le but du 2-1 a donné un peu de confiance à Strasbourg… » l’ Olympique de Marseille « a été un peu nerveux ». Mais André Villas-Boas estime que « c'était un bon match » et que le club marseillais « mérite de gagner de toute façon ».

André Villas-Boas de plus en plus ambitieux en Coupe de France

L’ OM a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France après avoir successivement battu le club de Trélissac FC, l’ US Granville et le RC Strasbourg. André Villas-Boas avoue que « tout le monde commence à rêver un peu ». Autrement dit, les joueurs de l’ Olympique de Marseille veulent désormais aller le plus loin possible dans cette compétition. Un objectif que l’ancien manager de Chelsea valide totalement en reconnaissant qu’ « un quart de finale, ça réveille l'ambition ».

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France aura lieu ce jeudi soir. On peut déjà être sûr qu’André Villas-Boas et ses joueurs ne souhaitent pas tomber sur le PSG…