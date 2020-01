Barça, Bayern Mercato : Une vente de Coutinho en préparation

Prêté par le FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait quitter le Bayern Munich plutôt que prévu. Les dirigeants catalans auraient décidé de vendre le milieu de terrain en cette fin de mercato hivernal.

Philippe Coutinho vendu cet hiver ?

En délicatesse au FC Barcelone, Philippe Coutinho a fait le choix de rejoindre le Bayern Munich l'été dernier. L’international brésilien s’est engagé avec le club allemand sous la forme d’un prêt jusqu'à l'issue de la saison. Un choix qui, pour le moment, lui va bien.

En effet, Philippe Coutinho a retrouvé du temps de jeu en Bundesliga et multiplie de belles prestations sous ses nouvelles couleurs. Sauf que le milieu de terrain n’est toujours pas parvenu à convaincre ses nouveaux dirigeants de lever son option d’achat estimée à 120 millions d'euros. Entré dans une période plus compliquée depuis le début de l’année 2020, Philippe Coutinho a peu de chance d’être recruté définitivement par le Bayern Munich. Il pourrait même quitter le navire bavarois durant ce mercato hivernal. C’est du moins ce que révèle la Catalunya Radio.

Quelle sera sa future destination ?

En effet, le média espagnol révèle que les dirigeants du FC Barcelone chercheraient à vendre Philipe Coutinho dès cet hiver. Une vente qui permettrait au Barça de renflouer ses caisses durement éprouvées, mais aussi de financer certains dossiers. Un deal d’envergure est alors imaginé pour le joueur de 27 ans recruté 160 millions d’euros (bonus compris) par le FC Barcelone en janvier 2018.

Les Blaugranas chercheraient à trouver un nouveau point de chute pour leur joueur. Philipe Coutinho pourrait être envoyé en Angleterre, surtout quand on sait que plusieurs clubs britanniques étaient sur ses traces. Chelsea et Manchester United étaient intéressés par le profil du Barcelonais. Mais on voit mal les cadors de Premier League faire une folie pour l’ancien Red. Quoi qu’il en soit rien n’est impossible en période de mercato.

Pour rappel, Philippe Coutinho a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives en 24 matchs cette saison avec le Bayern Munich.